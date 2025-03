Pamela López cuenta cómo fue la PRIMERA VEZ que vio a Melissa Klug y Christian Cueva juntos: "Me ve y se asusta"

11/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las revelaciones de Pamela López en 'El Valor de la Verdad' siguen causando gran polémica, sobre todo porque contó que, en algún momento, Christian Cueva y Melissa Klug tuvieron algo más que una amistad. Ahora, la animadora de eventos brindó detalles de la primera vez que los vio juntos.

Así fue la primera vez que Pamela vio a Melissa Klug y Cueva juntos

Durante la primera edición del programa 'La Noche Habla', los conductores tuvieron como invitada especial a nada más y nada menos que Pamela López, quien se animó a contar que la primera vez que vio al padre de sus hijos junto a Melissa Klug fue en 2019 cuando asistieron al cumpleaños de un seleccionado peruano.

En aquel momento, López confesó que se quedó mirando a la popular 'Blanca de Chucuito' debido a que ya se había convertido en figura pública y solía aparecer en distintos programas de espectáculos.

"Hubo una vez en el 2019 en un cumpleaños de un seleccionado peruano, en el que fuimos invitados, recuerdo que ella pasa de frente y la quedé mirando porque ella salía en la tele", explicó en un primer momento.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención de esa noche fue que 'Aladino' desapareció por un prolongado tiempo, por lo que fue a buscarlo para que puedan retornar a su hogar. Es ahí cuando encuentra al volante nacional en el grupo donde también estaba Melissa Klug.

"El padre de mis hijos se desaparece y demoró y me tocó ir a buscarlo porque yo ya me quería ir, entonces uno luego ata cabos. Empecé a buscar en el baño, no estaba y luego lo encuentro a él en el grupo de ella", continuó explicando.

La situación se volvió aún más incómoda porque al notar la presencia de López, 'Cuevita' se habría mostrado bastante nervioso y ni siquiera se atrevió a presentarlas en aquella ocasión: "Él me ve y se asusta y le pregunté qué hacía ahí y me metió un floro. Me pareció raro que no me la presentó", agregó con una actitud bastante irónica.

De esta manera, se conoció por testimonio de Pamela López, cómo es que fue aquella vez en que vio a Christian Cueva y Melissa Klug juntos en la fiesta de un seleccionado peruano al que ambos habían sido invitados.