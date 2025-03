Cueva y Soteldo se encerraron con Pamela Franco y su mejor amiga en Brasil, según Pamela López

Pamela López se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y sacó chispas en el mundo de la farándula. En esta ocasión, la animadora de eventos reveló que Christian Cueva se encerró con el futbolista venezolano, Yeferson Soteldo, Pamela Franco y su mejor amiga, Vanessa Pumarica, en la casa donde vivían en Brasil.

Durante la primera edición de 'El Valor de la Verdad', Pamela López no soló nombró a distintas mujeres del espectáculo peruano sino que también involucró a futbolistas internacionales como la actual figura de la Selección Venezolana, Yeferson Soteldo.

Y es que la pregunta qué el conductor del programa le hizo fue bastante directa y contundente: "¿Organizaba Cueva encerronas con futbolistas?". Esto inmediatamente fue confirmado por la aún esposa del volante nacional, quien incluso se animó a brindar detalles de cómo se enteró que el padre de sus hijos se juntó con el delantero 'llanero' pese a que ambos estaban comprometidos con sus respectivas parejas.

"Ellos jugaron juntos en Santos (de Brasil). En alguna oportunidad, su esposa (de Yeferson Soteldo) me escribe, yo estaba en Perú, mi hija en UCI y me dice: 'Pamela, sabías que Yeferson no ha llegado a dormir y estaba en tu casa con Christian con mujeres'", contó inicialmente.