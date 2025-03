Mark Vito y su emotivo mensaje a Deysi Araujo luego de robarle TREMENDO CHAPE en su cumpleaños

Mark Vito y Deysi Araujo siguen sorprendiendo a sus seguidores. Esta vez, el exesposo de Keiko Fujimori no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a la exvedette luego de haberle robado un beso en la fiesta de su cumpleaños número 44.

Deysi Araujo decidió celebrar su onomástico rodeada de sus seres queridos y amigos, entre ellos, destacadas personalidades de la farándula y espectáculo nacional como Mark Vito, en un reconocido local de la capital. La expareja de la lideresa de Fuerza Popular se mostró muy cercano y afectuoso con la exvedette, lo que generó especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Tras subir al escenario y pararse al lado de Deysi, Mark Vito tomó el micrófono y decidió dedicarle unas emotivas palabras a la cumpleañera, demostrándole el cariño que le tiene y su deseo de que siempre cuente con él cada vez que lo requiera.

"Feliz cumpleaños, Deysi. Happy Birthday. No solo eres una gran artista, sino también una gran amiga. Tu sonrisa siempre saca lo mejor de mí. Tenemos mucha amistad y mucha química. Siempre estás ahí. Tú sabes que estaré contigo cuando desees", señaló Mark delante de todos los invitados, quienes no dudaban en aplaudirlo y celebrar un año más de vida de Araujo.

Pero no todo habría quedado ahí, ya que según videos difundidos en redes sociales se ve a ambos personajes disfrutando de la fiesta con risas, bailes y gestos afectuosos, que avivarían los rumores de que poco a poco crecería algo más que una simple amistad.

Tras la emisión de dichas imágenes, Deysi Araujo no dudó en romper su silencio para las cámaras del programa 'Magaly TV: La Firme' y asegurar que con Mark Vito solo existiría una linda amistad y que el beso que él le dio es "de cariño, nada más".

Al ser consultada de si podría darle la oportunidad de que pueda nacer el romance entre los dos, la pelirroja fue tajante al señalar: "No, nada que ver". A pesar de ello, sus seguidores se mantienen a la expectativa de lo que pueda pasar más adelante.

Durante el programa 'Contra el Tráfico' de Exitosa, Deysi Araujo confesó que sus experiencias con el amor no han sido del todo gratificantes, y recordó la vez en que un exnovio era "vago y desleal". Por ello, Ricardo Rondón le consultó cuanto había durado esa relación, por lo que ella reveló que mantuvo aquel romance por tres años.

"Cuando yo hice mi primera comunión y confirmación, salía de la iglesia y me llega un audio donde me dicen: 'anoche él durmió conmigo'. Yo le creí porque esa noche habíamos estado juntos en la iglesia (...) y yo lo había visto con la misma ropa, y la chica me dio detalles y todo tal cual", indicó la pelirroja.