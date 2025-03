Janet tras revelación sobre supuesta pérdida de un hijo de Pamela Franco y Cueva: "Todo está corroborado"

10/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y sus revelaciones sacaron chispa en la farándula peruana. Y es que a raíz de las tantas preguntas que le hicieron, la animadora de eventos terminó confesando que Janet Barboza le contó que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva.

Janet se pronuncia tras revelación de Pamela López

Luego de que Pamela López soltara tremenda bomba relacionada al romance clandestino entre Pamela Franco y Christian Cueva, Janet Barboza inmediatamente se pronunció en redes sociales con un mensaje sumamente irónico: "Resulta que soy tendencia y sin hacer nada, igual se agradece", escribió sin negar o afirmar algo sobre dicha confesión.

Sin embargo, durante la reciente edición de 'América Hoy', la popular 'Rulitos' fue halagada por su compañero Edson Dávila: "Hoy es una mañana especial, hemos amanecido con novedades (...) hay una nueva reina, es usted la reina", dijo mientras mostraba una corona en señal de sus palabras. "Usted es la reina, la ama y señora, pero del chisme. Usted está coronada a nivel nacional como la verdadera 'lleva y trae'", agregó 'Giselo'.

Sin embargo, Barboza hizo una contundente aclaración que nadie esperaba: "Cada vez que yo he agarrado un telefonito y les he dicho algo desde el año pasado, todo se ha corroborado. Todo lo que yo en algún momento le he contado a alguien, todo está aquí (en el celular) corroborado. Así que reina del chisme, esa es otra, la hace sin confirmar. Acá todo es confirmado", aseguró, dejando entrever que lo dicho por Pamela López es verdad.

Esto dijo Pamela López sobre Cueva y Pamela Franco

Luego de que Beto Ortiz le hiciera la quinta pregunta, Pamela López confesó algo sumamente impactante: "Entre tantas cosas que ella (Janet Barboza) me contaba, me menciona que Cueva había perdido un hijo con la que era su amante, la señora Franco".

Es así que al preguntarle directamente a Cueva, este atinó a negar todo de manera contundente: "Me juró por la vida de mis hijos que no era verdad (...) Me decía que siempre se cuidaba porque sabía con qué personas se metía".

Debido a esta polémica revelación, Janet Barboza salió al frente, dejando entrever que cada cosa que ella dice está totalmente "corroborado", por lo que al parecer, Pamela Franco si habría perdido un bebé de Christian Cueva hace tiempo.