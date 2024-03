¡Pide sinceridad! Olinda Castañeda advierte a Christian Cueva: "Con Dios no se juega"

Olinda Castañeda, la modelo y una figura prominente en la industria del entretenimiento peruano, ha pasado por una transformación significativa en su vida al abrazar la fe cristiana. En relación con el reciente retiro espiritual al que Christian Cueva, el futbolista peruano, asistió en Trujillo, Castañeda ha expresado su opinión, sobre que no debería mencionar el nombre de Dios en vano.

Ella sugiere que si el arrepentimiento de Cueva es genuino, entonces existe la posibilidad de un cambio positivo en su vida.

Castañeda también ha instado a la esposa de Cueva, Pamela López, a que mantenga la calma y la paciencia en relación con cualquier transformación que pueda experimentar el futbolista. Ella enfatiza que el cambio verdadero no es algo instantáneo, sino un proceso que lleva tiempo y dedicación.

En resumen, Olinda implica que si él está sinceramente arrepentido y comprometido con su cambio espiritual, su transformación podría ser tan profunda que parecería irreconocible para aquellos que lo conocieron anteriormente.

Como se recuerda, las escenas difundidas por el programa 'Magaly TV: La Firme' el pasado lunes se ve al futbolista 'Cuevita' romper en llanto tras dedicar un mensaje pidiendo perdón de sus errores a la madre de sus hijos, en una iglesia cristiana. El deportista se mostró totalmente arrepentido de todas sus acciones que llevaron a 'destruir su matrimonio'.

Además, aprovechó en resaltar el gran amor que le tiene a su aún esposa esperando que puedan retomar su relación, asegurando que "no era él" quien era protagonista de los impactantes y reveladores chats compartidos en distintos espacios televisivos que evidenciaban su engaño.

"Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado, por no creer en cada cosas que decías... pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande, porque te amo por Dios, te amo por Dios, perdóname, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, que no era yo, que no, yo lo acepto, te amo", comentó Cueva entre lágrimas.