Magaly ARREMETE contra Cueva por reaparecer con Pamela López: "Deja esa afición por las bataclanas"

24/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar en arremeter contra Christian Cueva por reaparecer en una salida familiar junto a Pamela López, asegurando que no cree en su supuesto cambio y arrepentimiento de su infidelidad con la cantante de cumbia, Pamela Franco.

¿Una familia feliz?

Luego de asegurar, en más de una oportunidad, que no perdonaría el engaño del popular 'Aladino', Pamela volvió a ser vista junto a él confirmando así que decidieron darse una nueva oportunidad en su relación, dejando sorprendidos a todos.

En las imágenes difundidas se ve a la pareja paseando junto a sus tres pequeños hijos y el futbolista no duda en abrazarla y lucirse muy cariñoso durante el fin de semana.

Como se recuerda, tras las polémicas revelaciones de su infidelidad, el exjugador de Alianza Lima lloró en un retiro espiritual pidiendo el perdón de su esposa y tratando de recuperar a su familia. Todo parece indicar que sus intentos tuvieron buenos resultados.

No cree en 'Cuevita'

En la última edición de su programa, Magaly lapidó a Pamela López por volver con 'Cueva' y aseguró que "no cree que en una semana del retiro haya cambiado". Asimismo, lamentó que la esposa del futbolista no sea leal a sus principios y a todo lo que aseguró que haría cuando ella misma descubrió el engaño.

"Con una familia, a él se le ve tranquilo, pero yo digo ¿cuánto le durará? Porque yo no me creo ese cuento de que por un fin de semana que le diera un canje de eventualidad, no sé qué tipo de tratamiento le habrán dado en ese retiro, pero con eso no se cambia, tienes que tener ganas de cambiar, a ser mejor persona, papá y pareja", expresó Medina.

La conductora de televisión también recordó la vez que López la visitó en su programa y reiteró que le gustaría "un amor bonito" y que uno de los más grandes problemas del padre de sus hijos era la afición por el trago.

"Dejar esa afición por las modelos, las bataclanas. Dejar tu afición por el trago y Pamela nos los contó que ese era su mayor problema. Siendo un deportista de gran nivel, él debería dejar el trago por muy debajo de lo que es una cuestión de hábito", recalcó la popular 'Urraca'.

¿Pide dignidad a Pamela López?

Magaly le recordó a Pamela López que no necesita de un hombre para salir adelante, ya que ella también puede salir a trabajar y que Cueva debe cumplir con su papel de padre y cumplirle a sus hijos. Asimismo, le pidió que tenga dignidad, ya que eso no se compra con viajes, dinero ni con nada, y "no tenga que soportar a un hombre como 'Aladino'".

De esta manera, Magaly Medina no dudó en arremeter contra Christian Cueva por reaparecer cariñoso junto a Pamela López en un paseo familiar con sus tres hijos, asegurando que no cree en su arrepentimiento que tuvo desde un retiro espiritual.