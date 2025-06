Pamela López sobre fichaje de Christian Cueva en Emelec: "Que cumpla con sus hijos, lo único que me importa"

09/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López no pudo evitar ser consultada sobre el reciente fichaje de Christian Cueva en Emelec, club ecuatoriano. La influencer fue tajante con su respuesta, asegurando que no le importaba y su única prioridad es que el futbolista cumpla con sus hijos.

Pamela López y su irónica respuesta sobre Christian Cueva

Pamela López y Christian Cueva se han visto envueltos en una serie de conflictos y enfrentamientos públicos, luego de que la trujillana acusara al 'pelotero' de no cumplir con la pensión de sus tres menores hijos por estar pendiente en otros aspectos de su vida como su relación con Pamela Franco. Es en medio de este escándalo mediático, que no puede evitar ser consultada sobre las recientes acciones del exjugador de Alianza Lima.

Como se sabe, el popular 'Aladino' viajará al extranjero para formar parte de los entrenamientos de su nuevo club, el Emelec. Lejos de molestarse o desearle suerte a su expareja, Pamela López lanzó un inesperado mensaje en medio de su entrevista con 'América Espectáculos'.

"Honestamente, si el padre de mis hijos se va a la luna, Marte, a donde Dios lo lleve, no me importa, siempre y cuando él cumpla con sus hijos. Es lo único que me importa", señaló, dejando en claro que le tenía sin cuidado a dónde pueda viajar o sea los rumbos profesionales de 'Cuevita', mientras que no se desentienda de lo que puedan necesitar sus pequeños niños.

Exige a Christian Cueva cumplir con sus hijos

Pero no todo quedó ahí, ya que Pamela López siguió arremetiendo contra Christian Cueva y recordándole que "un padre no solo es el que engendra o cumple económicamente", sino también aquel que le pueda garantizar el bienestar emocional, preocupándose de lo que puedan necesitar y no dudar en visitarlos constantemente. Ello, a pesar de que días previos la trujillana lo acusó de ver a uno de sus hijos en su colegio sin su autorización.

"Lo único que me importa con papá no es solamente económicamente, pero bueno, como dijeron por ahí, las visitas no se obligan, pero bueno, ya queda en él", agregó sobre su situación con el futbolista.

Con ello, la actual saliente de Paul Michael le exhortó al futbolista preocuparse por estar presente en la vida de los menores a la par de sus actividades o proyectos personales.

De esta manera, Pamela López sorprendió con su respuesta irónica al ser consultada sobre el reciente fichaje de su expareja, Christian Cueva. La influencer le pidió cumplir con sus tres hijos.