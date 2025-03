Cueva envía mensaje a hija mayor de Pamela López tras despreciarla en audio: "Debería estar estudiando"

El primer capítulo de 'El Valor de la Verdad' sigue sacando chipas. En esta ocasión, Christian Cueva decidió pronunciarse, luego de que se emitiera un polémico audio donde le dice a la hija mayor de Pamela López que solo tiene tres hijos y que ella no es nada.

Christian Cueva sorprendió al aparecer como invitado en el podcast '¿Ahora Qué?' y no dudó en referirse al audio donde menosprecia a Fabiana Ríos, hija mayor de Pamela López. Es así que, de acuerdo a sus propias palabras, 'Aladino' confesó aún sentir cariño por la jovencita que alguna vez cuidó y que si bien no fue la figura paterna perfecta, siempre trató de dar lo mejor de sí.

"El sentimiento no desaparece de la noche a la mañana. En algún momento, la cólera me ganó, le puede pasar a cualquiera. Yo no tengo nada en contra de ella. Que la vida le dé felicidad, le deseo lo mejor en todo, porque fui una de las personas que estuvo a su lado. La apoyé en todo momento. Tal vez no fui la figura paterna perfecta, pero creo que hice todo lo que estuvo en mí", señaló en un primer momento.