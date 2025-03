Pamela López 'explota' contra Christian Cueva por acusarla de serle INFIEL: "Cobarde"

12/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López sorprendió a todos al no dudar en arremeter contra Christian Cueva luego de que él dejara entrever que le habría sido infiel durante su matrimonio. La trujillana tildó de 'cobarde' al popular 'Aladino'.

Pamela López NIEGA infidelidad a Christian Cueva

Pamela López fue entrevistada por el programa 'La Noche Habla' para conocer qué opinaba sobre las recientes declaraciones de su expareja 'Cuevita' de que durante su relación tuvieron "desaciertos que en su momento fueron discutidos y asumidos por ambos" tras ser consultado si es que la trujillana le había sido infiel.

"Si yo te digo que sí o que hubo comentarios, en verdad no tengo una prueba. No tengo nada para decir que sí. Que se comentó, no puedo afirmarte, pero lo que te puedo decir es que los desaciertos de ella en algún momento lo hablamos y listo", fue lo que declaró Cueva en 'Doble Sentido'.

Tras tener conocimiento de ello, Pamela López se mostró indignada y visiblemente molesta de que el padre de sus hijos "sea cobarde como para mentir de esa forma" en un intento de eludir las responsabilidades de haberla engañado con otras mujeres, entre ellas Pamela Franco por quien actualmente el 'pelotero' asegura es "el amor de su vida".

"Como dije, es su manera cobarde, y gracias a Dios yo nunca le fui infiel, nunca, y si es que él intenta deslizar eso, tendría problemas, porque tendría que comprobar eso", dijo López Solórzano de forma tajante luego de haber dado a conocer detalles impactantes de lo que fue su relación con el exjugador de la Selección Peruana.

Pamela López no quiere a Pamela Franco cerca de sus hijos

Como se recuerda, la noche del 9 de marzo, Pamela López generó gran revuelo en la farándula tras responder a varias preguntas en 'El Valor de la Verdad', entre ellas si dejaría que sus hijos se relacionen con Pamela Franco, a quien tildó de "amante" de Christian Cueva.

Sin titubeos ni demora, la trujillana dijo: "No", alegando que no podía aceptar que una mujer que no supo respetar su relación esté cerca de sus niños. Además, aseguró que ellos no conocen en persona a la cumbiambera solo por las noticias que salen en los medios y que la "dejan mal parada".

"Creo que ella no llegó a la vida del padre de mis hijos de la manera correcta. Hubiese sido distinto si se acababa la relación y al día siguiente empezaba otra. No me gustaría porque ella sabía perfectamente que estaba embarazada de mi segundo y tercera hija. Ella siempre supo que fue la amante", sentenció.

De esta manera, Pamela López no tuvo dudas al momento de responderle a Christian Cueva y dejar en claro que nunca le fue infiel, tal como el futbolista aseveró en un podcast al lado de su actual pareja Pamela Franco.