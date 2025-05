Dayanita responde si se enamoraría de una mujer: "Se ha enamorado de mí una colombiana"

27/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dayanita sorprendió al participar como invitada en el podcast 'Tampoco Tampodcast' conducido por Kenji Fujimori, donde respondió más de una pregunta que desató risas y reveló detalles de su vida privada, entre ellos comentó que una vez una mujer colombiana se enamoró de ella.

En la amena conversación que sostuvo con el hijo de Alberto Fujimori, la actriz cómica primero fue consultada sobre si en algún momento de su vida una mujer se ha enamorado de ella. Ante lo cual, la influencer respondió que sí y que incluso actualmente le sucede.

"Sí, hasta hoy en día, varias", reveló firmemente ante la sorpresa del conductor del programa, quien procedió a preguntarle: ¿Te enamorarías de una mujer? y la respuesta de Dayanita fue contundente: "No. No me gustan las mujeres, así sean lesbianas no me gustan".

Fue tras esto que la cómica se atrevió a brindar más detalles sobre los casos en los que las mujeres se han enamorado de ella y contó que una vez captó la atención de una extranjera, pero no le interesó debido a que sus gustos no van por ese género.

"Se ha enamorado (de mí) una lesbiana una vez, una colombiana. No, no, no. Dios te bendiga, le dije. No, gracias", afirmó.

Su nombre de mujer

Kenji Fujimori también le preguntó a Dayanita cómo iba su proceso en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) con el que busca cambiar sus nombres para ser reconocida como "Dayana Milagros" oficialmente. Al respecto, la actriz comentó que el tema lo estaba evaluando con un abogado.

Sin embargo, reveló que le han respondido que debe realizarse un procedimiento quirúrgico que calificó como "radical" a fin de poder materializar su cambio definitivo de identidad.

"Estaba con un abogado y me dijeron que tenía que llevar el proceso de hacerme una operación ya radical [...] Tengo que hacerme la operación de la vaginoplastia para poder recién cambiar mi nombre", precisó.

De acuerdo a Dayanita, mientras no se lleve a cabo su cirugía, su Documento Nacional de Identidad (DNI) continuará figurando con el nombre que se le asignó al nacer.

"Porque mediante siga llevando el proceso de ser una chica transexual no voy a poder cambiar mi nombre en el Reniec, eso es lo que me dijeron", agregó.

