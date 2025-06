Pamela López preocupa con complicado problema de salud tras escándalo en su cumpleaños

Pamela López reapareció en sus redes sociales, pero preocupó a sus seguidores al revelar que tenía una complicación con su salud tras el escándalo en su fiesta de cumpleaños en 'La Cueva de KittyPam'.

El último fin de semana, Pamela López celebró a lo grande su cumpleaños número 38 junto a sus amigos y en especial, a su saliente, Paul Michael, quien no dudó en llevarle una romántica serenata junto a un pastel en la mano. Sin embargo, la celebración se opacó tras varias horas de celebración.

Según el programa 'Todo se Filtra', alrededor de las seis de la mañana, la influencer, aparentemente, pasada de copas, exigió a los reporteros del magazine que se retiren del local y que dejen de grabarla. Tras este escándalo, la madre de los hijos del popular 'Aladino' decidió realizar un en vivo en sus redes sociales para contar a sus fanáticos que se encontraba enferma de la garganta y su voz se escuchaba totalmente afónica. Además, Pamela mostraba un semblante cansado y habría tratado de ocultarlo con unos lentes de sol.

En los comentarios, muchos no tardaron en relacionar su complicada salud con que quizás habría bebido de más en su discoteca; sin embargo, la trujillana no tardó en reaccionar y aclarar que su malestar no sería por el alcohol, sino por un hábito que tiene desde pequeña.

En ese marco, pidió la ayuda de algún especialista o médico para que puedan explicarle a qué se debe que siga con ese hábito, a pesar de que pasaron muchos años y que afectaría su salud.

"No he tomado mucho, el sábado compartí sí, me quedé hasta tarde porque teníamos que cuadrar cosas de la discoteca, pero el domingo sí bebí más, un poco más, pero no es por eso. Yo tengo esa costumbre de mascar hielo desde niña. Algún especialista que me explique por qué... Me habían dicho que era por falta de hemoglobina, no lo sé", expresó la influencer.