Pamela López arremete contra Christian Cueva por regalarle ropa a su hijo: "Necesita otras cosas"

Pamela López sorprende al no dudar en arremeter contra Christian Cueva por regalarle ropa a su hijo en tallas incorrectas. Según detalló la trujillana, sus menores niños tienen otras necesidades, que aparentemente no tendría en cuenta.

Pamela López cuestiona a Christian Cueva

La tensión entre Pamela López y Christian Cueva parece nunca acabar. Como se recuerda, la influencer no desaprovecha la oportunidad para cuestionar al futbolista por su rol como padre, asegurando que no cumpliría económicamente con sus tres hijos tras el anuncio de su separación por estar enfocado en otros aspectos de su vida como su relación con Pamela Franco.

Incluso, en la última semana, Pamela López acusó al popular 'Aladino' de ver a su hijo en su colegio sin su autorización, alegando que esa acción generó desconcierto por el pequeño, quien hasta ahora no comprende por qué su padre se fue de su casa. En medio de este escándalo mediático, la trujillana volvió a cuestionar al 'pelotero' y esta vez por regalarle buzos escolares a uno de sus niños, pero se habría equivocado con las tallas.

"Le compró unos buzos a mitad de año. Hace poco le dejó unas bolsas de ropa. Aprovecho las cámaras para decirle que tu hijo no es esa talla. Lo que necesita son otras cosas, no necesita ropa, gracias a Dios, lo que necesita son alimentos", expresó.

Con ello, López Solórzano le pidió a Christian Cueva preocuparse más por qué es lo que necesitan realmente sus "retoños", frutos del amor que alguna vez se tuvieron a lo largo de su relación.

Pamela López sobre fichaje de Christian Cueva en Emelec

La expareja de Christian Cueva no pudo evitar ser consultada sobre qué opinaba sobre el reciente fichaje de 'Aladino' en el club ecuatoriano Emelec. Pamela López aseguró que no le daba mucha importancia, pero sí le reiteraba al 'pelotero' no olvidarse de aportar para el bienestar de sus niños.

"Si él es feliz, qué chévere, pero no te olvides que tienes tres hijos y todo esto va a pasar factura en algún momento. Recuerda bien esto, en algún momento te va a pasar factura, tarde o temprano", sentenció.

Previamente, en entrevista con 'América Espectáculos', agregó: "Honestamente, si el padre de mis hijos se va a la luna, Marte, a donde Dios lo lleve, no me importa, siempre y cuando él cumpla con sus hijos. Es lo único que me importa"

De esta manera, Pamela López volvió a arremeter en televisión contra Christian Cueva por equivocarse en las tallas de la ropa que le regaló a uno de sus hijos. La trujillana señaló que no son las necesidades de sus hijos.