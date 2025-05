¿Crisis con Christian Cueva? Pamela Franco lanza POTENTE mensaje en redes: "Al que me falle, le doy reemplazo"

29/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco genera polémica tras compartir un inesperado mensaje en sus redes sociales. Los seguidores de la cantante no tardaron en relacionar la frase con la actual relación que tiene con el futbolista Christian Cueva.

Pamela Franco pasó por un polígrafo de la verdad

Pamela Franco impactó a todos al reaparecer en un video donde se somete a un polígrafo para responder a una serie de preguntas inesperadas. Una de ellas llamó especialmente la atención.

"¿Es cierto que ya no lo amas?", se escucha decir en el material audiovisual sin mencionar nombre alguno sobre quién sería la persona involucrada. Ante ello, la cantante mantiene silencio causando gran revuelo e incertidumbre.

Seguidamente, le consultan si "es cierto que la canción 'Escándalo' tuvo más éxito que 'Dile la verdad'", a lo que ella responde con un rotundo "no". Otras de las interrogantes en que se pronunció fue si cree en el amor a primera vista, obteniendo una respuesta negativa. En medio de este escándalo es que la cumbiambera una vez más impacta a sus fanáticos con un inesperado mensaje en su cuenta de Instagram.

¿Pamela Franco lanza advertencia a Christian Cueva?

Sin embargo, eso no sería todo, ya que Pamela Franco se encontró en el 'ojo de la tormenta' luego de que Pamela López revelara en 'Magaly TV: La Firme' un chat de cuando mantenía una relación con Christian Cueva. La trujillana sostuvo que el futbolista mantuvo un encuentro íntimo dos días antes de que diera a conocer el fin de su matrimonio y confesara su amor por la cumbiambera.

Con ello, López deslizó la idea de que el 'pelotero' le habría sido infiel a Pamela Franco antes de oficializar su relación públicamente. En medio de esta situación y ser 'la comidilla' de la farándula, la cantante compartió un inesperado video con un mensaje que dejó boquiabiertos a todos al hacer referencia a cómo actuaría ante un caso de infidelidad.

"Y a la mala vibra le doy paso, y al que me falle le doy reemplazo y los comentarios negativos, ustedes saben por donde me los paso, sé que molesta mi talentazo", se lee en la historia subida en su cuenta de Instagram.

A pesar de que se trataría de la letra de una canción del grupo 'Gente de Zona', los fanáticos de la chimbotana no evitaron relacionarlo a su actual pareja, el popular 'Aladino', ya que incluso, no dudó en agregar: "Me encantó, me lo copio", tomándolo como un mensaje personal.

Pamela Franco comparte peculiar mensaje en Instagram.

No descarta mudarse a Ecuador junto a Christian Cueva

Pamela Franco no se guardó nada y respondió a los rumores que apuntan a un posible fichaje de Christian Cueva por un club ecuatoriano. Con una sonrisa en el rostro, confirmó que, si el futbolista decide irse al extranjero, ella está dispuesta a acompañarlo, además de destacar que siempre primará la confianza en su romance.

"Todo lo que venga que sea positivo y en donde esté yo tendré que ir. Cuando hay amor y respeto, todo se puede", dijo Pamela Franco, mostrando plena confianza en su relación con el aún esposo de Pamela López.

De esta manera, Pamela Franco sigue generando revuelo y esta vez al compartir un inesperado mensaje que muchos tomaron como una indirecta sobre su relación con Christian Cueva.