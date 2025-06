Pamela Franco y su REACCIÓN ante posible infidelidad en su relación con Christian Cueva: "No puedo rogar"

03/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco causó revuelo en la farándula y esta vez con su inesperada reacción ante una posible infidelidad de su actual pareja Christian Cueva, tras la difusión de un chat íntimo de Pamela López y el futbolista que tuvo lugar dos días antes del cumpleaños de la cumbiambera, en julio de 2024.

¿Relación de Pamela Franco y Christian Cueva no es bonita?

Pamela Franco, Pamela López y Christian Cueva se han visto envueltos en una serie de escándalos y polémicas desde que el futbolista anunció el fin de su matrimonio con la trujillana y madre de sus tres hijos. El popular 'Aladino', incluso fue acusado por López de no cumplir económicamente con sus "retoños" y estar más pendiente de su relación con la cantante.

Asimismo, como se recuerda, Pamela López no desaprovecha la oportunidad para acusar a Pamela Franco como la "manzana de la discordia" de su matrimonio y tildarla de amante, a quien, incluso, afirmó no permitiría que esté cerca de sus hijos con Christian Cueva.

Pero eso no sería todo, ya que en una reciente entrevista, la influencer reveló en 'Magaly TV: La Firme' que tuvo intimidad con el 'pelotero' a tan solo dos días antes del cumpleaños de la cumbiambera, el año pasado. Para entonces, ya se especulaba de una relación oculta entre la artista y 'Cuevita'.

Esta última situación desencadenó que Pamela Franco vuelva a ser cuestionada sobre cómo reaccionaría ante una posible infidelidad del actual "amor de su vida". En diálogo con 'Día D', la chimbotana sostuvo que actualmente se siente amada y lamentaba que "no todo sea bonito" en su romance.

"Yo estoy enamorada, siento que me aman en este momento y lo vivo como lo tengo que vivir. Del todo no es bonito porque hay muchas cosas alrededor que faltan solucionar, sobre todo de parte de él, que sí me gustaría que lo solucionara. Me preguntan de cosas que están sucediendo en su vida y prefiero no opinar porque siempre lo malinterpretan. Nadie tiene la verdad, son versiones", expresó, mostrando su pesar porque Christian Cueva no puede ver a sus hijos.

Pamela Franco sobre presunta infidelidad de 'Cuevita'

Seguidamente, Pamela Franco respondió a la interrogante de la reportera de ATV ¿qué pasaría si Christian Cueva le fuera infiel? La cantante dejó en claro que si el amor es sincero, esta situación no tendría por qué presentarse en su relación; sin embargo, de ser todo lo contrario, "no rogaría".

"Yo siempre he tenido esta frase 'La persona que te engaña y mira al costado, es porque no te quiere'. No te engañes. Estoy viviendo algo mutuo, cuando sienta que no lo es, daré un paso al costado. Siento que uno no puedo rogar y estar en un lugar donde no me amen, porque si no hay amor, no hay respeto", sentenció tajantemente.

Pero no todo quedó ahí, ya que se animó a lanzar una inesperada advertencia al futbolista de Cienciano: si deseaba serle infiel, que no lo piense demasiado, porque no le gustaría perder tantos años de su vida en un romance que carece de amor.

"Yo le he dicho ya 'Si me vas a engañar, por favor, que sea rápido, para no perder tanto tiempo'. No te demores mucho porque ni el tiempo, ni la oportunidad regresan. Mi papá me decía que la oportunidad perdida, el tiempo y la flecha lanzada (lo que dices por la boca), no regresan", finalizó.

De esta manera, en TV, Pamela Franco no solo aseguró que no se considera una "moralista" o una "mujer perfecta" ante los cuestionamientos de su relación con Christian Cueva. En ese marco, sorprendió con su reacción ante una posible infidelidad del futbolista.