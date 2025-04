Patricio Parodi revela detalles tras protagonizar pelea en boda de Ale Baigorria: "Me metió un cabezazo"

29/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao unieron su vida en matrimonio este último sábado, 26 de abril, de manera civil y religiosa. Sin embargo, durante la fiesta, se registraron momentos bastante polémicos como la pelea que protagonizó Patricio Parodi esa noche, quien decidió salir al frente para referirse al tema.

Patricio Parodi cuenta qué pasó en boda de Ale Baigorria

El influencer Patricio Parodi realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de 'Kick' para aclarar qué es lo que realmente pasó en la boda de Alejandra Baigorria. Y es que un conocido programa de espectáculos difundió una serie de imágenes, donde se le ve al popular 'Pato' en medio de una pelea con un sujeto desconocido.

Si bien el modelo confirmó que recibió un cabezazo, recalcó que no tenía la más mínima idea del motivo de la agresión debido a que el mismo sujeto había golpeado previamente a otro de sus amigos.

"Me meten un cabezazo. El contexto por el cual me lo meten (el cabezazo) no tengo ni la más mínima idea, porque antes de que él me agreda ya le había metido una cachetada a otro. Yo no he hecho absolutamente nada para que él (la persona que lo agrede) quiera avanzarme", contó en un primer momento.

Enseguida, precisó que cuando el padre del sujeto agresor se acercó a él para conversar sobre la situación, las cosas empeoraron: "Cuando viene el papá (de la persona que lo agrede) y estoy conversando con él, se acerca el hue*** de nuevo (...) y me avanza con un cabezazo, mi nariz empieza a sangrar, me toco la nariz, veo que hay sangre (...) Said me pasa un pañuelo y me limpio (...) no hice nada (...) pienso muy rápido, (...) no voy a caga**** el matrimonio a mi causa (...) estaba lleno de cólera (...) pero gracias a Dios tenía a Hugo, a Said, a mi lado (...) diciéndome 'Pato, tranquilízate' y 'Hermano, por fa, es mi matri'", continuó.

Finalmente, manifestó que el golpe que recibió "de a gratis": "A la gente le asusta la sangre, pero la nariz es así, te meten un lapito y te comienza a sangrar como mier... la nariz es muy sensible. Cuando le estoy diciendo 'qué fue, por qué me miras mal', me metió un cabezazo de gratis", finalizó.

De esta manera, Patricio Parodi contó con detalles qué es lo que ocurrió en la boda de Alejandra Baigorria tras protagonizar una pelea con un sujeto desconocido que también estuvo de invitado.