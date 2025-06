Paul Michael lanza POTENTE mensaje en nueva canción, ¿contra Pamela Franco?: "Que su Cueva siga llorando"

Paul Michael generó revuelo en la farándula tras su reciente colaboración musical con Handa y lanzar un inesperado mensaje que muchos tomaron como indirecta para Pamela Franco y Christian Cueva, expareja de la trujillana, Pamela López Solórzano.

Pamela López sorprendió a todos al ser captada hace meses muy cariñosa con el cantante Paul Michael, exintegrante de la 'Combinación de La Habana', en medio del conflicto legal que afronta con el padre de sus hijos, Christian Cueva, por presuntamente no cumplir con la pensión de sus "retoños".

Es tras estas demostraciones de afecto, que el artista ha vuelto a encender las alarmas tras lanzar su más reciente colaboración musical junto a Handa, titulada 'Cantinero', y en el que, sin filtros, hace una aparente mención al futbolista y a Pamela Franco, a quien la trujillana no ha dudado en tildar como la "manzana de la discordia" de su matrimonio.

"Una como tú no he conocido, olvídate de él y quédate conmigo ¡Agua! Qué te parece si nos vamos y en la disco nos quedamos. Te hablo claro mami, te voy a ser 'FRANCO', déjalo que en su 'CUEVA' siga llorando", es la letra del tema, lo que ha desatado una ola de reacciones en redes sociales.

Incluso, los fans de la pareja de Pamela López y Paul Michael no tardaron en vincular el nombre de la canción con uno de los temas que interpretó 'Cuevita' con Pamela Franco, mujer por quien ha declarado públicamente estar muy enamorado.

Aunque la trujillana no aparece en el video, el video viral en TikTok y YouTube es una muestra del cantante de dar todo su apoyo a su saliente tras arremeter contra dos personajes que la han colocado en el "ojo de la tormenta" y con quienes ha tenido enfrentamientos públicos. Cabe destacar que hasta el momento Paul Michael, ni el popular 'Aladino' o la cumbiambera se han pronunciado sobre el tema.

A pesar de mostrarse cariñosa y muy cercana a Paul Michael, Pamela López aseguró que, aunque su relación con el cantante era sólida, no consideraba que para demostrar su amor deba llegar nuevamente al altar, descartando así casarse con él.

La trujillana indicó que actualmente se encuentra "casada" con Christian Cueva y su matrimonio con él le dejó varias heridas y malos recuerdos que la hacen no ver este evento como algo tan maravilloso.

"Mi matrimonio ha sido tan difícil, ha sido expuesto, he pasado por tantas heridas, por tantas deslealtades, humillaciones, he pasado por tantas faltas de respeto que hoy en día el matrimonio ya no lo veo como hace 15 años", indicó en un inicio.