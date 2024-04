¡Picante! Natalia Otero NIEGA que su primera vez haya sido con Julián Zucchi: "No conoce la florcita"

11/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conflicto entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava parece no tener fin, por ello, muchos personajes de la farándula se han referido a esta polémica y no han dudado en sacar sus propias conclusiones. Ante ello, Natalia Otero no se quedó atrás y también comentó sobre esta polémica, sin embargo, sacó cara por su amigo y arremetió contra la actriz peruana.

Este accionar de la popular 'Payasita' llamó la atención de muchos, entre ellos, de un conocido conductor de un programa de espectáculos que dejó entrever que la argentina y el exParchís habrían tenido una relación en el pasado.

¿Qué dijeron sobre Natalia Otero y Julián Zucchi?

El afamado presentador dijo que la propia Natalia Otero le había confesado que tuvo un amorío con Julián Zucchi y que con él había sido su primera vez. No obstante, aclaró que esto ocurrió cuando ambos eran muy jóvenes.

"Ellos eran muyyyyy amigos. A mí me contó Natalia que eran muy cercanos, cuando eran chicos (...) Me contó que con Julián fue....su primera vez, si yo sé eso , derrempe Yiddá tenía cosas", sostuvo el conductor.

Natalia Otero descarta haber tenido romance con Julián Zucchi

Tras estas declaraciones, Natalia Otero se pronunció y negó haber tenido un romance con Julián Zucchi. Aclaró que son amigos desde muy jóvenes, pero que nunca existió algún tipo de relación sentimental entre ellos. "Naaaa señor, para nada. Julián es mi amigo desde que nací, hemos jugado a la mamá y mi papá cuando teníamos 6 años, mi primera vez fue con un amigo de Julián", explicó en sus redes sociales.

"Julián tenía su noviecita y yo tenía mi noviecito Maxi y Maxi fue mi primera vez. No le conozco el banano al amigo y el amigo no me conoce la casita ni la florcita ", dijo.

Arremete contra Yiddá Eslava

Todo empezó cuando Natalia Otero salió en defensa de Julián Zucchi luego de revelar que la relación que tuvo con Yiddá Eslava fue tóxica.

"Me agota la señora y me enfurece ver su victimización. (Julián) años siendo un pollerudo, un boludo, quien acataba todo lo que ella quería y decía. Años alejándote de todos tus amigos, de mí, entre otros, de tu familia. Claro, el boludo eras vos, que hacías caso", expresó.

