¿Por confesiones de Melissa Gate sobre Jota? Angie Arizaga preocupa tras romper en llanto

Angie Arizaga vuelve a sorprender a sus seguidores y esta vez tras romper en llanto en el primer episodio de su podcast. Esta situación se da luego de que la colombiana Melissa Gate revelara que años atrás tuvo un presunto encuentro íntimo con un hombre llamado Jota.

Como se recuerda, en una emisión del programa reality 'La Casa de los Famosos Colombia', la influencer colombiana Melissa Gate sorprendió a sus compañeros al confesar que conoció a un peruano llamado Jota, que la dejó impresionada con su estatura y tatuajes, por lo cual, sin dudarlo aceptó ir con él a su hotel, a pesar de que sospechaba de que tenía pareja.

La colombiana señaló que en aquel entonces tuvo "una noche de pasión" con Jota, que calificó como "una velada que nunca olvidará". Asimismo, indicó que solo podía revelar "que pasamos la mejor noche de nuestras vidas, al otro día se iba. Lo único que sé es pobre del que cambió las sábanas mojadas".

"Me acuerdo de Jota, un peruano que ahora se casó y tiene hijo. Me utilizó y yo me dejé. (...) un man de casi dos metros, tatuado, divino, tenía todo lo que me gustaba. (...) Yo creo que él tenía novia y no me dijo. Fuimos al hotel y lo que pasó ahí, se los cuento después", señaló Melissa Gate, entre risas.