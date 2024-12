Abuelita puso en aprietos a Gino Assereto con sus 'pasos prohibidos': "No me importa que sea mayor que yo"

Una mujer de avanzada edad dejó a más de uno sorprendido en pleno show de 'Hombres a la plancha', especialmente a Gino Assereto con sus mejores pasos de baile al ritmo de 'La Gasolina'. La escena se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El último sábado por la noche en el Centro de Convenciones Maracaná, una abuelita protagonizó una divertida escena tras ser subida al escenario de 'Hombres a la plancha'. El exchico reality, Gino Assereto la invitó para pasar un agradable momento, sin imaginar que lo dejaría boquiabierto con sus pasos prohibidos.

La mujer demostró que la edad es solo un número y ella se siente más joven que nunca, puesto que comenzó a bailar reguetón hasta abajo y dando vueltas en el show musical. Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que la abuelita no dudó en asegurar que estaba dispuesta a deslumbrar a todo el público con sus movimientos, especialmente a la expareja de Jazmín Pinedo.

"Sí, no me importa que usted sea mayor que yo", dijo la señora, que lucía un polo blanco y un pantalón negro, haciendo referencia a una famosa canción sin dejar de bailar con una gran alegría y euforia sobre el escenario.

El público, entre risas y aplausos, no dejaba de animar a la mujer, que parecía no sentirse cansada, mientras Assereto intentaba seguirle el ritmo. Por su parte, Marco Zunino, Yaco Eskenazi, Juan Carlos Rey de Castro, Stéfano Meier, Thony Valencia trataban de seguir su coreografía sin dejar de reír por inesperada reacción de la señora 'perreando'.

Gino Assereto decidió acabar con los rumores relacionados con su orientación sexual. Y es que en los últimos años, al modelo no se le ha visto envuelto en algún tipo de relación amorosa, lo cual despertó algunas dudas entre sus seguidores que finalmente fueron aclaradas.

Según reveló, sus gustos están orientados hacia mujeres, considerándose así una persona totalmente heterosexual. Sin embargo, dejó en claro que si nunca salió a hablar frente al público es porque no le gusta estar discutiendo por cosas que solo él tiene la certeza de que es cierto.

"Soy feliz. Me gustan las mujeres, lo he dicho un montón de veces. Si nunca salí a decir nada es porque no me gusta estar debatiendo con las personas porque cada uno tiene su verdad", sostuvo de manera muy enfática en 'Magaly TV: La Firme'.