Yiddá Eslava desmiente a reportera y muestra pruebas donde no autoriza mostrar chats: "Ya saben la verdad"

11/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava se encuentra nuevamente en el foco de la noticia, debido a su disputa con la reportera de 'América hoy', Verónica Rondón. La influencer utilizó su cuenta oficial de Instagram para desmentir a la comunicadora y mostró las pruebas donde no la autoriza a mostrar lo que estaban hablando en ese momento.

En una serie de capturas de pantalla, la actriz y madre de dos hijos mostró capturas de pantalla donde deja claro que nunca autorizó mostrar lo que estaba hablando con Verónica.

"Disculpen la hora, lo normal debería ser confiar en la gente y es doloroso aprender así, a los golpes que en verdad la gente no tiene escrúpulos (...) Esta persona 'amiga', lo sabía, que yo le conté, que está preocupada, que ya no quería declarar más, que esto quede ahí y en todo momento le dije 'no saques esto´ no lo publiques por favor, confiando ya que anteriormente no lo había hecho", escribió.

Acto seguido, mostró las capturas donde le deja claro a la periodista que no puede filtrar esas conversación porque afectarían su entorno laboral. Sin embargo, los chat finalmente salieron al aire en el magazine matutino.

"Escucha y no saques esto en ningún lado. No puedo hablar porque me quedo sin chamba de verdad, yo soy la que está con la lengua amarrada", le dijo Yiddá a Verónica.

Yiddá Eslava insulta a la reportera

En un nuevo audio difundido por el magazine matutino de América TV, se escucha a Yiddá muy ofuscada mientras encara a la reportera del programa.

"Veronica cómo mier...me hicieron eso, o sea yo te hablo y a ti y tu filtras mis audios. Es en serio? cómo mier... me puedes haber hecho eso, tu no entiendes lo que acaban de hacer, me acaban de ca... ", sostuvo.

Después del primer reclamo, la reportera intentó explicarle a Yiddá que ninguna conversación queda 'off the record' cuandos e habla con un periodista, pero a Yiddá no le importó nada y la tildó de irresponsable, entre otros fuertes calificativos.

"¿Qué mi**da les pasa por la cabeza? (claro Yiddá, pero) Claro las pel... yo hablé contigo en privado, jamás te he hablado una declaración para que tú puedas, jamás (...) que eres una irresponsable y una hija de su m...", manifestó.

De esta forma, la directora de cine salió con pruebas en mano para desmentir a la reportera de 'América hoy', quien filtró las conversación que tuvo con Yiddá en la emisión de su programa.