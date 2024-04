Prensa argentina DESTRUYE a la madre de Milett Figueroa: "Cree que su hija es Natalie Portman"

La madre de Milett Figueroa ha sido duramente criticada por los periodistas argentinos, ello en medio de la polémica relación que lleva su hija con el presentador Marcelo Tinelli. Al parecer, la prensa del país gaucho no ve con buenos ojos la forma en que la madre de 'Milechi' se ha involucrado en su relación con Tinelli.

Yanina Latorre, amiga cercana de Marcelo Tinelli, fue quien empezó con las críticas al contar cómo fue su experiencia tras haberse encontrado con el presentador de 'Bailando' y la modelo peruana en una reunión realizada hace poco tiempo.

Según la periodista argentina, Milett le confesó que a su madre no le gusta que ella aparezca en televisión ya que eso no le suma en nada a su imagen pública. Sin embargo, Latorre se mostró en contra de ello y dijo que la exposición mediática es importante para una carrera en la TV.

"La que no nos quiere mucho es la madre. Me dice (Milett) 'mi mamá no entiende el show, a mí me sirve que hablen de mí'", comentó inicialmente Yanina Latorre, quien comentaba detalles de su encuentro con Milett y Tinelli.