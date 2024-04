¡Bombazo! Katia Palma se destapó y respondió ante rumores de romance con Thalía Estabridis

En su momento, 'Habacilar' se convirtió en uno de los programas más exitosos de la televisión peruana. El querido Raúl Romero estaba al frente de la conducción y tenía la animación de Roger del Águila y Katia Palma. Además, este espacio juvenil siempre fue recordado por sus hermosas modelos: Thalía Estabridis, Tracy Freundt, Cati Caballero, Patty Wong, entre otras que fueron parte de esta producción.

Por ese entonces, saltó un rumor sobre un presunto romance entre Katia Palma y Thalía Estabridis. Por ello, luego de muchos años, la conductora de 'Esto es guerra' rompió su silencio y se pronunció sobre ello.

Katia Palma estuvo como invitada en el estreno del nuevo canal de YouTube llamado 'La Porto', dirigido por Patricia Portocarrero. Durante la entrevista, la comediante contó algunos pasajes de su vida personal, como también profesional, entre ellos, reveló que muchas personas pensaron que mantuvo una relación sentimental con Thalía Estrabridis.