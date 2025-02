¿Qué dirá Tilsa? Gianina Luján asegura que Jackson Mora "ya hacía sus cosas hace bastante tiempo"

07/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica que envuelve a Tilsa Lozano y Jackson Mora sigue dando que hablar. Y es al revelarse en el programa de Magaly Medina que el boxeador le fue infiel a la modelo de 42 años, figuras de la farándula se pronunciaron al respecto, siendo Gianina Luján, una de ellas.

Gianina Luján se pronuncia tras presunta infidelidad de Jackson Mora

En una reciente entrevista para diario 'Trome', la exreina de belleza afirmó que si bien siempre estuvo consciente de que la relación entre Tilsa Lozano y Jackson Mora no duraría mucho tiempo, jamás imaginó que la traición sería protagonizada por él.

"No es que le desee mala suerte a nadie, pero en varias oportunidades dije que lo de ellos (Jackson y Tilsa) no iba a durar y no me equivoqué. Sin embargo, estoy sorprendida, más lo esperaba de ella (la supuesta infidelidad), pero él (Jackson) nos dio la sorpresa", dijo en un primer momento.

Enseguida, aseguró que muchas personas de su entorno ya rumoreaban que el boxeador se encontraba haciendo "sus cosas" desde hace mucho tiempo. Sin embargo, prefirió no decir nada por respeto aunque está convencida de que en la vida, todo lo que das se devuelve. Una frase que finalmente haría referencia a la situación que vivió la popular 'Tili' y Juan Manuel 'El Loco' Vargas.

"Las malas lenguas a mi alrededor decían que él ya hacía sus cosas hace bastante tiempo, pero jamás comenté nada por respeto. Sin embargo, dicen que la vida te devuelve lo que das", agregó.

Tilsa habría borrado sus fotos con Jackson Mora

Este último miércoles, 5 de febrero, 'Magaly TV, La Firme' compartió un informe exclusivo, donde se entrevistó al empresario colombiano, Andrés Rodríguez Hoyos, quien, sin ningún tapujo, aseguró que Jackson Mora le fue infiel a Tilsa Lozano.

Al respecto, los seguidores del portal 'Instarándula', notaron que la 'exvengadora' habría borrado todas sus fotos con el deportista: "La Tilsa no es tonta, y si le han puesto los cuernos lo va a apechugar... No parece ser del club de la flaca esta, que le chocaba el carro a su marido (no me acuerdo su nombre".

Samuel Suárez respondió dicho cuestionamiento, afirmando que si realmente no hubo infidelidad, 'Tili' saldría a aclararlo. No obstante, ha preferido mantenerse en silencio.

