¿Marisol lanza dardo contra Pamela López?: "La mujer tiene que trabajar para no mendigar"

Marisol vuelve a dar que hablar. Y es que en medio de una presentación, la cantante de cumbia lanzó tremendo dardo que muchos creen que estaría dirigido a Pamela López. En su mensaje, recomienda a la mujer "trabajar para no mendigar".

Marisol llevó a cabo un reciente concierto donde, fiel a su estilo, se tomó unos minutos para dirigirse al público presente con un tremendo mensaje que, según la cuenta de Instagram de Instarándula, estaría dirigido a nada más y nada menos que Pamela López.

La 'Faraona' fue contundente al decirle a las mujeres que trabajen para que, así como ella, no dependan de ningún hombre y mucho menos estén "mendigando" para este les pase la pensión de los hijos. Recalcó que mientras una mujer está sana puede trabajar.

"Yo no necesito pedirle nada a nadie. Por eso la mujer tiene que trabajar para que no tenga que estar mendigando dinero, que estar diciendo: 'Ay no le pasa a mis hijos'. Trabaja pues co...trabaja. Mientas estés sana trabaja, es la verdad, entonces hay que trabajar", fueron las palabras de Marisol.