¿Se acabó todo? Tilsa Lozano habría borrado sus fotos con Jackson Mora tras presunta infidelidad

Tilsa Lozano no la estaría pasando nada bien. Y es que tras haberse expuesto que su esposo Jackon Mora le fue infiel en su viaje a Colombia, la modelo habría tomado la radical decisión de borrar las fotos que tenía con él en sus redes sociales, dejando entrever que no ha creído en su versión y que incluso estaría evaluando la posibilidad de separarse.

Este último miércoles, 5 de febrero, 'Magaly TV, La Firme' compartió un informe exclusivo, donde se entrevistó al empresario colombiano, Andrés Rodríguez Hoyos, quien, sin ningún tapujo, aseguró que Jackson Mora le fue infiel a Tilsa Lozano.

Al respecto, los seguidores del portal 'Instarándula', notaron que la 'exvengadora' habría borrado las fotos en las que se lucía con el boxeador, al parecer por decisión propia: "La Tilsa no es tonta, y si le han puesto los cuernos lo va a apechugar... No parece ser del club de la flaca esta, que le chocaba el carro a su marido (no me acuerdo su nombre".

Enseguida, el periodista de espectáculos, Samuel Suárez, manifestó que si no hubo infidelidad por parte de Mora, la popular 'Tili' sería la primera en salir a descartar dicha situación; sin embargo, no se ha pronunciando.

"Si es que realmente no hubo infidelidad, Tilsa sería la primera en salir a poner las manos al fuego por su esposo, pero hasta ahorita solo han desaparecido algunas fotos con Jackson. Solo ha quedado una de las galerías con él, las demás ya no las veo", escribió.

Otra usuaria también se percató de que la modelo de 42 años quitó las imágenes donde aparecía muy cariñosa con el hombre que le juró amor eterno: "Samu, la Tilsa ya borró algunas fotos con Jackson, solo quedó 1".

Samuel Suárez reafirmó que hasta antes de conocerse la supuesta infidelidad, la 'exconejita' de Playboy mantenía un gran número de fotografías con él: "Confirmo, ayer estaba esta foto y ahora ya no está, quizá la ha archivado temporalmente o la borró, pero acabo de buscarla".

De esta manera, se conoció que Tilsa Lozano habría tomado la radical decisión de borrar las fotos con Jackson Mora, luego de que el programa de Magaly Medina expusiera la entrevista de un empresario colombiano, asegurando que el boxeador le fue infiel con otra mujer.