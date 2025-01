La dura reacción de Onelia Molina tras enterarse que Mario Irivarren recordó su relación con Alondra

Mario Irivarren se encuentra inmerso en la polémica tras recordar la relación que tuvo con Alondra García Miró. Su actual novia, Onelia Molina, no pudo evitar ser consultada sobre el tema, llamando enormemente la atención por su dura reacción al enterarse.

Mario Irivarren se presentó en el podcast 'Good Time' para hablar de los temas más candentes de la farándula, así como de algunos aspectos de su vida privada. Si bien muchos pensaron que solo se enfocaría en su relación con Onelia Molina, la popular 'Calavera Coqueta' sorprendió al referirse a lo vivido con Alondra García Miró cuando ambos estaban en el reality 'Combate'.

En consecuencia, los los medios de comunicación le consultaron a su actual pareja si dicha situación la había incomodado pues, Irivarren incluso admitió haber sufrido por la 'ojiverde' cuando esta lo dejó por Paolo Guerrero.

Según las propias palabras de Onelia, no tuvo tiempo de ver la entrevista; sin embargo, entiende que todo es parte del show y, por ende, Mario puede optar por referirse a los temas que él crea conveniente.

"No, la verdad que no. No he tenido la oportunidad de verlo completo hasta ahora, solo he visto algunos clips, pero ya es parte de ese pódcast y él puede hablar de lo que quiera", señaló en un primer momento a 'América Espectáculos'.