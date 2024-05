¡Qué fuerte! Alejandra Baigorria ENFRENTA a Macarena Vélez por usar joya de Said Palao

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días, Macarena Vélez causó polémica al revelar, en 'América Hoy', que aún conserva una cadena que le regaló Said Palao cuando mantenían una relación. En ese momento la exchica reality mostró la joya que llevaba en el cuello y aseguró que es una recuerdo muy valioso.

Como era de esperarse, esto generó muchas críticas debido a que el modelo está a punto de casarse con Alejandra Baigorria. Por ello, su novia fue consultada sobre ello y no dudó en darle un contundente mensaje a la exintegrante de 'Combate'.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria?

Alejandra Baigorria le restó importancia a las declaraciones de Macarena Vélez, afirmando que su mente está enfocada en su marca de ropa y en afinar los últimos detalles de su boda con Said Palao.

"La verdad que ni me percato, estoy más ocupada en mis negocios, en mi matrimonio, en mis cosas que, en verdad, que noticias irrelevantes no me quitan el sueño", manifestó la 'Rubia de Gamarra' al programa 'Más Espectáculos'.

Asimismo, la popular 'Rubia de Gamarra' se refirió a lo que dicen algunos usuarios en redes sociales sobre Macarena, de quien se especula está buscando reconquistar a Said Palao. "Ya eso depende de la persona, depende de dónde viene, quién la ha aconsejado, no sabemos. No sé, tendrías que preguntarle a ella", indicó la empresaria.

Le manda mensaje

También aseguró que, a diferencia de la modelo, ella no mencionaría abiertamente el nombre de su expareja por respeto a su relación actual.

"Ella puede decir, supongo, que tiene un recuerdo lindo de Said, porque yo también lo he tenido con mis relaciones pasadas. Pero yo no saldría a decir que esto me lo regaló mi ex, creo que es un ex y ya está, queda ahí . Bueno, vamos a ver por qué lo hizo, habría que preguntárselo a ella", manifestó la prometida de Said.

Durante la conversación, la empresaria reveló que le devolvió el anillo de compromiso a Arturo Caballero. Además, mencionó que aunque aún conserva otras joyas de sus exparejas, incluido Mario Hart, prefiere mantener en secreto quién se las dio.

"El de compromiso me lo pidieron de regreso y se lo tiré por la cara; y otras joyas sí las tengo guardadas. Puedo en algún momento usarlas, pero no andaría diciendo quién me las regaló. Pero la verdad, no me molesta, me es irrelevante", sostuvo la excompetidora de 'Esto es Guerra'.

Como se mencionó, Alejandra Baigorria se pronunció sobre la polémica que generó Macarena Vélez al revelar que sigue usando un regalo que le dio Said Palao.