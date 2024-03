¡Qué fuerte! Efraín Aguilar 'parcha' a Nataniel Sánchez por fuerte crítica contra AFHS

22/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En más de una oportunidad, Nataniel Sánchez ha descartado su regreso a 'Al fondo Hay Sitio' y explicó sus motivos de esta decisión. Como se sabe, la actriz radica en España desde hace algún tiempo, donde busca internacionalizar su carrera.

Además, recientemente, dio un giro a su vida artística para lanzarse como cantante. Por ello, regresó a nuestro país para promocionar su nuevo tema y aprovechó para reafirmar su decisión de no volver a la exitosa serie. Al ser consultada, hizo una fuerte crítica contra esta producción.

Nataniel Sánchez y su fuerte crítica a 'AFHS'

La recordada 'Fernanda De Las Casas', aseguró que la productora de la serie obstaculizó su carrera al no permitirle desarrollarse artísticamente.

"Yo empecé tan pequeñita que no había estudiado nada. Cuando entré a Al Fondo Hay Sitio le pedí a la productora permiso para estudiar, me dijo que era imposible dármelo, porque acababa de empezar la serie y no sabía cómo iban a ser los rodajes . Caso contrario pasó con mi compañera, que no conozco su vida, pero en mi caso mi sueldo sí era para que comamos. Entre mi mamá y yo ayudábamos en la casa, entonces, yo sí necesitaba ese trabajo", explicó la actriz en el programa de Verónica Linares, La Linares.

Asimismo, señaló que "en 'Al Fondo Hay Sitio', Erick (Elera) y yo trabajábamos a tiempo completo, éramos los últimos en terminar de grabar". Comentó, que en el 2015, pidió otra oportunidad.

Esta vez sí le permitieron estudiar, pero pocas horas. "(Les dije) Lo requiero para mi crecimiento, y tuvimos una negociación. Me dieron permiso y empecé a estudiar inglés y administración de empresas, porque no me daba el tiempo para meterme a estudiar actuación, pedían una cantidad de horas y yo no podía. El permiso (que me dieron) era menos", detalló.

Sin embargo, señaló a una persona en especial quien habría sido una gran 'piedra en su camino' para poder continuar con sus proyectos artísticos.

"'Al Fondo Hay Sitio' no era el obstáculo. 'Al Fondo Hay Sitio' tenía una cabeza y esa cabeza era la productora, la productora es la que decidía si sí o si no (estudiaba). O sea, claramente ella era la que no me estaba dejando estudiar, punto. No hay más", dijo la actriz.

Efraín Aguilar le responde

El productor, Efraín Aguilar fue consultado sobre estas declaraciones y recordó que inició la serie con Nataniel Sánchez.

"Nataniel es libre de desarrollarse en otro país y eso no quiere decir que deje de ser artista. Es más, mi hija, porque es mi hija, ha hecho un giro porque está bailando y baila muy bien, también canta. Cuando yo la conocí bailaba en un programa infantil", indicó.

En ese sentido, aseguró que respeta las decisiones que ha tomado la actriz en cuanto a su desarrollo profesional: "Uno no tiene por qué meterse. Si se fue muy bien, ella se fue a España a hacer su carrera. Ella es dueña de su futuro artístico", dijo.

"El artista es aquí y en la china. Lo que faltan son oportunidades. Los artistas que han salido han triunfado. Les ha costado, pero lo han logrado. El talento es actitud", dijo.

De acuerdo a Efraín Aguilar, ha quedado en los mejores términos con Nataniel Sánchez y celebra su éxito en el extranjero.