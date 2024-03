Christian Thorsen revela IMPACTANTES detalles de su estado de salud: "No sé cuánto tiempo me quede"

22/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Thorsen vuelve a remecer la farándula nacional tras brindar una entrevista donde abre su corazón y revela detalles sobre la situación actual de su salud tras revelar hace un tiempo que tiene cáncer de próstata en etapa avanzada.

El actor peruano se hizo presente al canal de YouTube de Renzo Schuller y aprovechó también en aclarar los rumores sobre un posible retorno a la serie 'Al Fondo Hay Sitio' retomando su papel del popular 'Platanazo'.

Enfocado en su recuperación

Thorsen resaltó que para poder afrontar esta enfermedad terminal optó por un tratamiento integral y poco convencional con muérdago. Asimismo, reflexionó sobre la importancia de mantener una perspectiva emocional y mental positiva, dejando de lado por completo el estrés.

"Yo he escuchado una frase que me parece genial 'Tú te enfermas, tú te curas', está en ti, en tu cabeza. Cuando yo iba a terapia, iba escuchando en una radio y cantando que yo me iba a sanar", comentó.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos incluido Renzo, fue que el actor peruana aseguró que no sabe cuánto le queda, pero a pesar de todo se encuentra bien y trata de tener una buena calidad de vida en la actualidad.

"No sé cuanto me quedará, pero en todo caso estoy bien. Tengo una calidad de vida buena", remarcó el famoso 'Platanazo' ante las cámaras. Además, contó que cuando se enteró de la noticia de su enfermedad, fue algo desconcertante, pero no un impedimento para seguir disfrutando de la vida.

¿Volverá a 'Al Fondo Hay Sitio'?

Ante los rumores de si volvería a 'AFHS', Christian negó toda posibilidad de hacerlo, ya que se encuentra enfocado en su salud y bienestar, centrado en tener una recuperación que le permita seguir disfrutando de la vida al lado de sus seres queridos.

Como se recuerda, en una anterior ocasión el famoso 'Raúl del Prado' contó que el productor de la serie, Efraín Aguilar, le comunicó su despido de manera abrupta y telefónica lo que generó su indignación y molestia hasta el punto de poner una demanda, de la que salió ganador.

"Se querían ahorrar mi sueldo. Y como no estábamos en planilla, entonces podían hacer lo que les da la gana. Sin embargo, gracias a que la demanda que yo les metí y que gané, ahora todo está bien. Lo cual me alegra mucho", indicó.

¿Qué dijo Efraín Aguilar sobre Thorsen?

Como era de esperarse, el productor Efraín Aguilar decidió pronunciarse sobre el caso del actor reconociendo que se equivocaron por la forma en que comunicaron su despido y aceptaba las críticas. Sin embargo, rechazó rotundamente la idea de que la decisión estuviera relacionada con un despido arbitrario o injustificado.

"Dijo 'me botaron', pero hay que aclarar que nadie lo botó, su personaje terminó", sostuvo el productor para el diario Trome.

De esta manera, el actor Christian Thorsen causó una gran conmoción entre sus seguidores al revelar nuevamente detalles sobre su estado de salud por el cáncer de próstata terminal que padece.