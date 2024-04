¡Qué fuerte! Lucy Cabrera revela que Tula Rodríguez juraba que jamás estaría con un hombre casado ¿Y Carmona?

24/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡La delata! Lucy Cabrera es una de las actrices cómicas más recordadas y queridas por el público desde que se dio a conocer en los años 90. La artista tiene una larga trayectoria televisiva, donde ha compartido con más de un ícono de la pantalla chica.

Sin embargo, sorprendió a todos al confesar que no guarda un grato recuerdo de Tula Rodríguez, con quien trabajó en el programa de Jorge Benavides.

Arremete contra Tula Rodríguez

En una entrevista con un diario local, Lucy Cabrera dejó boquiabiertos a todos al asegurar que no volvería a trabajar con Tula Rodríguez porque tuvo una mal comportamiento cuando trabajaron juntas en el elenco de JB. La actriz cómica arremetió en contra de la exvedette e indicó que en los años en los que trabajó con ella generaba enemistades e inventaba peleas para ganar titulares en la prensa.

" Con Tula (no volvería a trabajar) porque en la época en la que trabajamos juntas en JB no fue buena compañera . Tenía una forma de ser bastante especial y quería hacerse amigas de los más 'pesados'", dijo para Trome.

Comentó que generaba discordias entre los compañeros de trabajo y que tenía necesidad de sobresalir y generar titulares a base de polémicas.

"No me agradaba su forma de ser y empezó a inventar cosas. Dijo que había dos bandos, el de ella y el mío (...) Inventó que habíamos ido al programa de la 'Movida' y que casi nos agarramos a golpes, que nos habían tenido que separar. Eso fue mentira, simplemente tenía ansias de sobresalir, de titulares".

Tula juraba que no se metería con un casado

Por último, Cabrera reveló que Tula habló de su hijo y dijo que nunca se metería en medio de un matrimonio: "Se metió con mi hijo, dijo: 'Yo no me metería con una señora que me lleva seis años de diferencia y jamás haría lo de ella, tener un hijo sin padre y menos meterme con un hombre casado', eso dijo en su momento antes de tener a su hijita".

