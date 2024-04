Tula Rodríguez: El día que pagó con monedas de 10 céntimos una demanda que le interpuso América TV

15/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tula Rodríguez es conocida por su gran picardía y el sentido del humor que desborda en las pantallas. Por ello, la exconductora de 'En Boca de Todos' tuvo una manera bastante insólita de saldar una deuda con América TV que dejó boquiabiertos a todos.

Muy fiel a su estilo, la recordada 'Peludita' contó la graciosa manera de "pagar" la demanda que le interpuso la mencionada casa televisora por incumplir con un contrato. En esta nota te contamos qué pasó y cuál fue la infracción que cometió.

¿Por qué América TV demandó a Tula Rodríguez?

Tula Rodríguez protagonizó un enfrentamiento legal con América Televisión, en el año 2007, por incumplimiento de contrato. Todo empezó cuando la exvedette decidió ir a Latina, donde le dieron un programa propio, sin antes haber terminado su compromiso con su casa televisiva.

Por esta razón, la también actriz fue demandada por 25.000 soles por el canal de TV, cuyo proceso perdió y decidió pagar el dinero de una manera singular y fue tomado como una burla.

Tula Rodríguez pagó deuda con monedas de 10 céntimos

Debido a su derrota en la demanda que le interpuso América Televisión, Tula Rodríguez decidió pagar esta fuerte suma de dinero con sencillo. La exvedette asistió al canal con una bolsa de monedas que habrían sido de 10 céntimos, cada una de ellas, según contó Gonzalo Núñez.

"Claro, pagó con monedas. Llevó una bolsa de monedas grande del banco, sacó del banco, del Banco Central o no sé de dónde, y fue al canal. ¡Fua! Dejó su bolsa para pagar su indemnización porque se había ido de manera unilateral", relató en su programa de YouTube.

Cabe mencionar que, en medio de este escándalo, Tula aprovechó para reafirmar su decisión de colgar las lentejuelas, así que, desde ese momento, dejó de ser oficialmente vedette.

¿Qué pasó con las peluquerías de Tula Rodríguez?

Hace unos años, Tula Rodríguez incursionó en el rubro de la belleza y no tuvo mejor idea que abrir una cadena de peluquerías. Sin embargo, los locales que abrió los tuvo que cerrar tras una serie de diversos conflictos.

Recordemos que al inicio su propuesta tuvo gran acogida y expandió su empresa, no obstante, de un momento a otro anunció que no seguiría en este negocio. "Para todos los que me han preguntado, '¿Tula y tu spa?' Ya no tengo spa, hace años. Ahora mis hermanas tienen sus negocios cada una", dijo en una entrevista pasada.

En resumen, Tula Rodríguez generó polémica al pagar con monedas de 10 céntimos una cuantiosa deuda con América TV, tras una demanda que le interpuso por incumplimiento de contrato.