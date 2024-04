Tula Rodríguez conmovida al oír canción del Grupo 5 con que hizo 'clic' con Javier Carmona

Tula Rodríguez vuelve a sorprender a sus seguidores al mostrarse conmovida y quebrarse al escuchar la canción que le recuerda los buenos momentos que vivió al lado de su esposo fallecido Javier Carmona.

Recordemos que la conexión entre ambos personajes comenzó durante una fiesta organizada por el canal en el que ambos trabajaban. En esa ocasión, bailaron al ritmo de la canción emblemática 'Que levante la mano' del Grupo 5. Según relató Tula en varias ocasiones, fue en ese momento cuando sintieron un 'clic' especial.

La exconductora de 'En Boca de Todos' compartió un video en su cuenta de TikTok para dar a conocer que se encontraba disfrutando del concierto realizado por el Grupo 5 en el Estadio Nacional.

La también actriz peruana no dudaba en sacar a relucir sus mejores pasos al ritmo de los mejores éxitos musicales de la agrupación. Sin embargo, no pudo ocultar su emoción al escuchar el tema 'Que levante la mano', que le hizo revivir los recuerdos de su relación con el empresario.

La exbailarina se mostró feliz y disfrutó de principio a fin la interpretación del 'famoso click', ya que en varias ocasiones llevaba sus manos al rostro como evitando derramar las lágrimas.

"Quien no lloró como me sucede a mí. Amar como ame y te olvida. A quien, no le paso que lo dejaron de querer, por otro amor, por otra piel. Y quién, no aprendió a llorar, Haber, al que no le ha tocado", se le escucha cantar a la figura de 'América televisión', quien estaba en compañía de una amistad.