¿Crece la familia? Tula Rodríguez sorprende al abrir la posibilidad de tener otro bebé

Desde que salió de la televisión, Tula Rodríguez demostró sus dotes como influencer y ahora se dedica, en gran parte, a compartir contenido en redes sociales. Esta vez, la exconductora de 'En Boca de Todos', sorprendió a todos sus fans al revelar que podría convertirse en madre nuevamente.

Todo empezó con una interacción que hizo la expresentadora de TV, con sus seguidores, donde dejó abierta la posibilidad de tener otro bebé. ¿Qué dijo?

En este fin de semana, Tula Rodríguez se mostró compartiendo un grato momento al lado de Mariana Espinoza, joven locutora con la que compartió roles en el desaparecido programa 'En Boca de Todos' y con quien logró conservar una cercana amistad.

Recordemos que la joven acaba de convertirse en madre, hace unos meses, por lo que no ha dudado en compartir tiempo con la exvedette, a quien en más de una ocasión ha llamado madre.

Aprovechando la visita de la hija de Marianita, Tula Rodríguez no dejó pasar la oportunidad de tomarse una fotografía con la bebé y la compartió en sus historias de Instagram.

En el post de sus redes sociales, publicó la imagen y sobre ella consultó a sus seguidores si es que debería volver a convertirse en madre, tras 15 años de haber traído al mundo a Valentina:

Publicación de Tula Rodríguez

Hace unas semanas, Tula Rodríguez remeció la farándula local confesar que no está en sus planes el volver a enamorarse, por lo cual rechaza a los 'galanes' que se le acercan con la intención de conquistar su corazón, ya que no ha logrado dejar de pensar en su esposo fallecido, Javier Carmona.

señaló que ha dejado de acudir a reuniones sociales porque se siente presionada e incómoda de tener que conocer nuevos pretendientes que buscan enamorarla, dejando claro que aún no logra superar la pérdida del "amor de su vida" y tiene sentimientos encontrados también por la muerte de su mamá, por lo cual prefiere priorizar su salud mental y no estresarse con cosas del corazón.

"Priorizo mucho mi salud mental, es importante estar equilibrada. Tengo mis bajones, perdí al hombre de quien me enamoré y al poco tiempo a mi mamá. No puedo volver a enamorarme porque hay fibras que no he soltado", expresó.