¡Qué fuerte! Mario Hart afirma que matrimonio con Korina Rivadeneira no está en su lista de prioridades

Mario Hart y Korina RIvadeneira contrajeron matrimonio en 2017; sin embargo, fue anulado por las autoridades debido a que no cumplieron con los papeles necesarios para que su unión pueda ser oficializada.

El piloto de autos llegó al set de 'Mande Quien Mande' en compañía de la madre de sus hijos para presentar su nuevo tema grabado con Kevin Roldán.

Al finalizar su show, el peruano fue abordado por el reportero del bloque 'Más Espectáculos', quien no dudó en felicitarlos, sobre todo ahora que a cada uno le va bien en sus proyectos personales: Korina como Actriz, Mario como cantante.

En ese sentido, Hart descartó que, por el momento, estén pensando en planes de matrimonio debido a que no es una prioridad y están buscando invertir en otro tipo de cosas.

"Cuando hayan más shows, hay que invertir. (El matrimonio cuesta), no. Acabamos de comprar nuestras cositas y haciendo algunos arreglos, así que hay que invertir inocentemente, ¿no?", manifestó durante la entrevista.

Como se recuerda, en 2023, la exchica reality expresó sus deseos acerca de cómo le gustaría planear su boda religiosa. Según dijo, quisiera que el evento se desarrolle en la playa de una manera más íntima, declaró para el magazine 'Wapa'.

"Teníamos planes de casarnos por la iglesia y que el matrimonio sea celebrado en la playa. A mí me hubiese gustado casarme así, algo más natural, algo en la playa, mucho más chiquito, más íntimo y creo que es momento para hacerlo como queremos", precisó la modelo venezolana.

Mario Hart continúa firme en la escena musical, por lo que recientemente acaba de lanzar su nueva canción 'Lo que necesito', junto al colombiano Kevin Roldán.

Con este tema, el conductor de TV reafirma su intención de posicionarse entre los mejores representantes peruanos de música peruana, puesto que su enfoque está en expandirse a nivel internacional.

"Me animé a escribirle para hacer un tema y me sorprendió que me contestara con una respuesta positiva. Nos pusimos a trabajar en el tema y a cuadrar tiempos para poder llevarlo a cabo", dijo Hart.