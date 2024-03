¡Muy indignada! Ethel Pozo revela lo ATERRADOR que fue enterarse del robo a Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel denunció que fue víctima del robo de su celular mientras se encontraba caminando tranquilamente por las calles de San Isidro. Al respecto, su engreída, Ethel Pozo, decidió pronunciarse y exponer detalles de lo sucedido.

Durante la última edición de 'América Hoy', la conductora se tomó unos minutos del programa para referirse al asalto que vivió su madre este último martes, 19 de marzo.

Según dijo, la situación no pasó a mayores; sin embargo, dejó en claro que si la 'Señito' se hubiera percatado del robo, ella hasta hubiera correteado al delincuente para recuperar su aparato móvil.

"Mi mamá ayer hablando, felizmente no te pasó nada. Mi mamá es justiciera, yo me imaginó que si hubiera visto al delincuente es capaz de correr tras de él", dijo en un primer momento.

En esa misma línea, mencionó que a su madre le pareció "súper injusto" lo que tuvo que vivir. No obstante, se mostró agradecida porque se encuentra bien.

"Ella es así me dice 'me parece súper injusto' (...) Gracias a Dios vino por detrás el motorizado y ella (mi mamá) no logró verlo", agregó.