Venezolanos sorprenden al armar orquesta de cumbia e interpretar música peruana: "Los 'chamos' de la cumbia"

En redes sociales encontramos casos de superación y emprendimientos, como el compartido en TikTok, donde tres jóvenes venezolanos demostraron su talento artístico al formar su propia orquesta de cumbia con un amplio repertorio musical de temas peruanos que han alcanzado gran popularidad.

Muchos extranjeros llegan al Perú para realizar turismo y descubrir los más bellos paisajes, costumbres, así como nuestra gastronomía; sin embargo, algunos deciden buscar una oportunidad de trabajo y salir adelante desde cero.

Venezolanos con cumbia peruana

En el material audiovisual, de solo 56 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven de nacionalidad venezolana se encuentra rodeada de dos compatriotas suyos y deciden demostrar a todos sus seguidores de la plataforma china su talento para el canto al interpretar una cumbia conocida como 'La borrachita".

"A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando. Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado", entonó la joven de la orquesta 'Sol Sensación', mientras sus dos amigos sacan a relucir sus mejores pasos de baile al ritmo de la música.

"¿Ya vieron a Los Chamos de la Cumbia? Diversión para tu fiesta", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a los jóvenes por encontrar una oportunidad de salir adelante en tierras extranjeras, alejados de sus familiares por distintos motivos, y por no darse por vencidos al enfrentarse a algún problema.

Aplaudidos por peruanos

"Nosotros no le ponemos peros a nada, estamos en todas", "otros ven competencia, yo veo gente que se las busca para salir adelante y eso me da mucha alegría; sigan así, chicos", "me encanta que los venezolanos trabajen y salgan adelante, gente así si se quiere", "buena voz; sigan para adelante, no más", "cantan lindos; sigan adelante, chamitos", "chamos como ellos bienvenidos al Perú", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo tres jóvenes venezolanos demostraron que a pesar de estar alejados de su tierra natal pueden salir adelante por medio de lo que más les gusta, el canto y el baile, por lo cual formaron su propia orquesta de cumbia con temas de la música peruana.