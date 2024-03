¡En las grandes ligas! Mario Hart lanza nueva canción junto al reggaetonero Kevin Roldán

Mario Hart se mantiene firme en la escena musical y acaba de lanzar una nueva canción junto al reconocido cantante colombiano Kevin Roldán. El exparticipante de 'Esto es guerra' reveló que su nuevo tema se llama 'Lo que necesito' y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El esposo de Korina Rivadeneira contó que su canción también contará con un videoclip, el cual trata sobre un enamoramiento a primera vista y fue compuesto por SirBoos

Con este nuevo lanzamiento, Mario Hart reafirma su intención de posicionarse en la escena musical peruana, y ahora con enfoque a expandirse al extranjero. El artista aseguró que después que en el 2023 retome la música, este 2024 solo estará enfocado en crecer, dejando atrás los escándalos que lo rodean.

Mario Hart se mostró más que feliz de lograr una colaboración con uno de los artistas más sonados del género urbano a nivel internacional. La producción nació por iniciativa suya y el colombiano estaba feliz de colaborar con él.

"Me animé a escribirle para hacer un tema y me sorprendí que me contestara con una respuesta positiva. Nos pusimos a trabajar en el tema y a cuadrar tiempos para poder llevarlo a cabo", dijo el también conductor de televisión.