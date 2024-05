¡Qué fuerte! Sergio Galliani aclara polémica sobre cobro de propina en restaurante: ¿Qué pasó realmente?

28/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días, Sergio Galliani impactó a todos sus seguidores al cuestionar a un conocido restaurante en Miraflores, por el cobro de propina sin su autorización. En este momento, el artista peruano consideró injusto este hecho y decidió compartir su experiencia, sin embargo, en medio de la indignación que causó en los usuarios, decidió aclarar esta situación.

Mediante sus redes sociales, el actor decidió poner fin a esta polémica y explicó lo que realmente ocurrió en dicha pollería. ¿Qué pasó?

Aclara polémica

Sergio Galliani publicó una foto del estado de cuenta donde se detallaba el pago de la propina que él no había autorizado, esto generó gran controversia en las redes sociales, por lo que el recordado 'Nachito' de 'Al Fondo Hay Sitio' decidió aclarar lo sucedido.

"Hola, amigos. ¿Cómo están? Voy a hacer este video para hacer un descargo público sobre el video que publiqué sobre los restaurantes por el modo de cobro del 10%, del IGV, o el 18%, de la propina... Este video... ha salido en redes, de los cuales los señores... quieren hacer bulla donde no hay ".

El actor explicó que su intención era aclarar ciertas cosas que no entendía sobre el cobro de propinas en los restaurantes. "Yo lo que hice fue un video para aclarar ciertas cosas, porque no entendí. Pero estos señores han puesto lamentablemente que... ¡Yo me enfurecí, yo reclamé, porque me estaban cobrando propina, sin haberme dicho, que no sé por acá, en la factura, en la boleta, etc.! Y esto lo tengo que hacer, porque están tergiversando absolutamente todo ", continuó Galliani.

Galliani también dejó claro que su intención no era atacar a los restaurantes. "Yo tengo amigos que son dueños de restaurantes, son muy buenos amigos. Y yo no me he ido contra los restaurantes, porque además esos restaurantes a los que yo voy, yo voy siempre", afirmó el actor, mencionando específicamente a la Pastelería San Antonio como uno de sus lugares favoritos.

¿Qué dijo anteriormente?

El artista compartió una imagen del estado de cuenta donde se detallaba el pago de la propina que él no había autorizado:

"Me fui a un restaurante en Miraflores pero a la hora que me dan la cuenta me llamó la atención primero que la señorita que me atendió no me pidiera propina. Me puse a revisar la boleta porque me pareció rarísimo, y acá veo el total del pago", comentó el actor, mostrando su sorpresa y molestia.

Como se mencionó, el actor Sergio Galliani se pronunció ante la polémica que desató por denunciar el cobro de propina sin su consentimiento en un conocido restaurante de Miraflores.