"Que me pague aunque sea en partes": Manolo rojas revela que Alfredo Benavides le debe dinero

El nombre de Manolo Rojas abarcó las portadas de los medios de comunicación luego de que se dejará entrever que el cómico pronto formaría parte del programa ''JB en ATV''; sin embargo, señaló que no tendría problemas en trabajar con Alfredo Benavides, pero pedía que le pague el dinero que debe.

El cómico fue consultado acerca de las últimas declaraciones de Alfredo Benavides, quien durante el sketch de 'El valor de la verdura' deslizó la posibilidad de renunciar si es que Rojas integraba el elenco de su programa.

Al respecto, Rojas se pronunció y envió un contundente mensaje al hermano de Jorge Benavides.

"Yo no tengo ningún problema con él, ni con nadie, simplemente el señor me debe dinero hace varios años. Ahora que está trabajando, debería cumplir y pagarme lo que alguna vez le preste de buena fe, aunque sea en partes'', indicó Manolo Rojas.

Manolo Rojas también aclaró lo que piensa respecto a trabajar en el programa del canal 9, por lo que señaló que cuenta contrato con el canal 4.

"A mí me vacila que haya dicho eso. Es parte del guion de su programa. Me encantó que me tomen en cuenta, pero yo tengo contrato con canal 4 por todo el año. Estoy contento y firme con 'El reventonazo de la Chola'", precisó el humorista en una entrevista con un medio local.