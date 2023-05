Clara Seminara tras sentencia de tres años de prisión contra 'Yuca': "La justicia tarda, pero llega"

La comediante Clara Seminara reaccionó al fallo del Poder Judicial (PJ) que le dio la razón tras su denuncia por tocamientos indebidos por parte del cómico Enrique Espejo, popularmente conocido como 'Yuca'. El integrante del programa "JB en ATV" fue sentenciado a tres años de prisión suspendida por el delito contra la libertad sexual.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Clara Seminara mostró su alegría por el fallo del órgano de justicia con un breve mensaje en sus historias: "La justicia tarda, pero llega", escribió.

Este mensaje lo da cuatro años después de su denuncia por acoso sexual contra el popular 'Yuca'. Es importante recordar que la cómica denunció estos hechos cuando ambos trabajaron juntos en el programa de Jorge Benavides, "El wasap de JB".

Durante la audiencia virtual del caso, Seminara brindó su declaración al juez indicando que cuando elevó su queja por los tocamientos indebidos a Jorge Benavides y su esposa, estos no le dieron ninguna importancia a lo ocurrido y la terminaron retirando del programa televisivo dos meses después de alzar su voz de protesta.

"Me quejé con mis jefes Jorge Benavides y su esposa Ruth Marengo, y no solo no me hicieron caso, sino que le dieron la razón a él aludiendo que había estado jugando y que no pasaba nada. Pasaron dos meses y me echaron del programa", indicó.