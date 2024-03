¡Qué vivo! Ezio Oliva revela estrategia para no ser ampayado por Magaly: "Una foto mía hubiese vendido"

04/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En su momento, Ezio Oliva ganó gran popularidad al integrar la banda juvenil Ádammo. A pesar de que gozaron del estrellato, los artistas no supieron ver a futuro y no ahorraron lo suficiente para que la agrupación pueda seguir sobreviviendo tras alcanzar la gloria. Por ello, al quedar en bancarrota, tuvo que estar de 'mil oficios' para sobrevivir y recurrió a una serie de artimañas para no ser ampayado por las cámaras de Magaly Medina .

En una entrevista para el canal de YouTube 'La Linares', el cantante confesó que luego del fin del grupo, quedó en la ruina y fue el momento en el que descubrió que la vida realmente se iba a complicar por la falta de ingresos económicos.

¿Qué paso?

Durante su conversación con Verónica Linares, Ezio Oliva contó que buscó varias opciones para sobrevivir y encontró una alternativa en la venta de zapatillas. Recordó que tenía un gran número de pares de este calzado por la marca que lo auspició durante la creación de su grupo, por lo que decidió venderlas.

"Una marca de zapatillas nos auspició durante todo el tiempo que duró Ádammo. Entonces pensé que tengo y eran 200 pares de zapatillas. Hice un Excel y vi cuanto tenía en la cuenta algo de mil o 1500 dólares que era como mi seguro, tenía mi carro que lo pagaba mensualmente", comentó sobre su 'emprendimiento'.

Negoció para no ser ampayado

Sin embargo, no quiso exponerse a las críticas, por su nueva forma de ganarse la vida, pues todas las transacciones las debía realizar en el Óvalo Gutiérrez, un lugar muy concurrido y donde podía ser captado con facilidad. Por ello, decidió negociar para que su nuevo trabajo no sea expuesto en TV.

"Me fui al óvalo Gutiérrez. En esa época en el Óvalo estaba la gente de la revista de Magaly tomando fotos a la gente que salía del cine. Ahora digo ¿cómo hago para que no me ampayen? que no vean a Ezio Oliva, el exitoso entre comillas de Ádammo vendiendo zapatillas para vivir", acotó.

Contó que, felizmente, los clientes a los que les vendía los calzados siempre mantuvieron discreción y no lo expusieron.

" Me fui a uno de los señores que compraban, me daba un precio y le reducía para que no le diga a nadie que yo se lo vendía . Un caballero nunca dijo nada, porque lo que hubiese sido, lo que hubiese vendido en ese momento, la foto, Ezio viviendo de vender zapatillas", comentó el artista.

Finalmente, Ezio Oliva logró ocultar su emprendimiento gracias a las negociaciones que hizo para no ser ampayado por las cámaras de Magaly Medina.