Ezio Oliva 'cuadró' a su esposa Karen Schwarz por revelaciones íntimas: "Te pido que antes consultes conmigo"

Ezio Oliva vuelve a remecer la farándula nacional tras romper su silencio y revelar que 'cuadró' a su esposa Karen Schwarz por salir a dar entrevista dando a conocer muchos detalles sobre su vida privada, que lo ponen en una situación comprometedora al ser un artista con amplia trayectoria.

El cantante peruano le concedió una entrevista a Verónica Linares para dar a conocer sobre sus más recientes proyectos y metas que tiene por cumplir a sus 35 años de edad, pero aprovechó el momento para revelar su molestia y descontento por las recientes declaraciones del "amor de su vida", donde describía cómo era él en su relación y cómo ella lo vigilaba para que no llegara a su domicilio oliendo a alcohol.

Ezio aseguró que conversó seriamente con su pareja y le pidió que antes de hablar sobre él ante los medios de comunicación pueda consultarle para saber si le afectaría gravemente a su imagen pública.

"Me senté con ella y le dije: 'Gorda, o sea todo bien, pero es tu entrevista. O sea, qué onda con contar si salgo, si no salgo', y me dijo: 'Pero Ezio no pasa nada'. Sí, no pasa nada para ti, pero la gente siempre..., además, que nos está viendo y a quienes queremos tanto se concentra en lo que más le interesa y obviamente más que mi gira en España, si tomo o no tomo. ¿Me entiendes? Le dije: 'Te pido, por favor, que antes consultes conmigo o te guardes un poquito las cosas', pero la verdad es que no es tan grave", expresó Oliva a Linares.