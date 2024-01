¡Reapareció! Milett volvió a 'Bailando' tras rumores sobre una falsa lesión: "Pasaron muchas cosas"

11/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa reapareció sorpresivamente en el reality 'Bailando' debido a los fuertes rumores que afirman que su lesión cervical sería falsa. Al respecto, la modelo decidió pronunciarse.

Milett se pronuncia

La controversia continúa. Y es que se viene rumoreando que la popular 'Milechi' habría mentido con su lesión para salirse del programa argentino de baile.

Sin embargo, ella recientemente regresó al set de 'Bailando' y aseguró que actualmente no la viene pasando bien. Pidió disculpas al jurado por su repentina ausencia y agradeció a la producción por la oportunidad, al público por el apoyo y a Marcelo Tinelli, su actual pareja, por todos los cuidados que le viene brindando.

"Yo no la he venido pasando bien todos estos días y quiero pedirle disculpas al jurado, agradecerles por toda la oportunidad; al público que me apoyó, a mis compañeros, a toda la producción y a ti, mi amor", dijo en un primer momento.

Enseguida, afirmó que a ella le hubiera encantando seguir participando. No obstante, las cosas que le han surgido inesperadamente están siendo difícil de asimilar.

"Me hubiese encantado seguir, pero me pasaron muchas cosas en poco tiempo que costó mucho asimilarlas. Yo sé que si puedo volver, volveré. Espero que siempre me reciban con ese amor que estoy acostumbrada de ustedes", agregó.

Cuestionan gravedad en lesión de Milett

Esta situación no terminó ahí, pues el jurado Ángel de Brito cuestionó la gravedad de la lesión de la ex saliente de Guty Carrera.

Y aunque la modelo mostró las imágenes de su columna, el traumatólogo Bruno Spinassi desmintió que ella se encuentra tan mal como afirma.

"No se ve que tenga las lesiones que dijeron como desplazamiento vertebrales y protrusiones discales. Solo veo una deshidratación de los discos que lo puede tener cualquier persona que se haga una resonancia o pueda tener un dolor en el cuello o no", manifestó.

Asimismo, aclaró que Figueroa podría seguir concursando debido a que el mal que la aqueja no justifica no hacer actividad física.

"Respondiendo en la pregunta si Milett podría seguir bailando, basándome exclusivamente en las imágenes que ella subió la verdad, es que no veo ningún impedimento, porque tener deshidratación de disco no justifica no hacer actividad física", precisó.

Sin duda, Milett Figueroa atraviesa una difícil situación tras haber sido eliminada de 'Bailando', sobre todo porque que se viene rumoreando que la lesión que padece no sería tan grave como en un momento afirmó.