¡Nadie lo para! Guty Carrera anuncia que empezará a vender condones en Perú: "Atentos a este negocio"

Guty Carrera ha vuelto a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos y no precisamente por hablar de Milett Figueroa, sino por anunciar que, en unos cuantos meses, iniciará con la venta de condones en Perú.

El modelo peruano realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram donde sorprendió a sus fanáticos al anunciar que muy pronto venderá condones, los cuales llevarán su nombre como marca.

Así pues, la expareja de Alejandra Baigorria, afirmó que tenía todos los derechos legales de la marca 'Condones Guty', por lo que no dudó en pedirle a sus fanáticos que le avisen si es que en nuestro país existe una marca similar para iniciar un proceso de demanda.

Asimismo, instó a sus fans a mantenerse al tanto de la noticia que estaría iniciando en muy poco tiempo: "Es algo que se va a hacer pronto, 'Condones Guty' se van a hacer en Perú, así que tienen que estar muy atentos a este negocio".

Como se recuerda, hace algunos años estalló un escándalo de infidelidad, porque Guty Carrera tenía una relación estable con Melissa Loza, pero se comentó que a la vez estaba coqueteando con Milett. En aquella oportunidad, el 'Potro' negó que haya traicionado a la 'Diosa', sin embargo, fue desmentido con pruebas.

"(Entonces de dónde pasó todo esto... que le mandabas fotos íntimas, textos...) Pero eso fue después, tampoco eran fotos, no eran como un álbum, nosotros hablábamos pero no salió nada de eso... no había nada turbio y esas pláticas se dieron cuando yo no estaba con ella", comentó en entrevista con 'Trome'.