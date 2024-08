Nicola Porcella hace MEA CULPA por tormentoso pasado en EEG: "Nos creíamos estrellas"

El modelo peruano Nicola Porcella viene triunfando en tierras mexicanas. Sin embargo, durante su paso por 'Esto Es Guerra', el exchico reality fue objeto de duras críticas. Por ello, decidió reflexionar sobre ello y hacer un mea culpa de su tormentoso pasado.

Durante una reciente entrevista con Mathías Brivio, quien también formó parte de 'EEG' en la conducción del programa., Nicola contó parte de su reciente carrera televisiva en Televisa. Esto debido a que ahora asumió las riendas del programa 'Hoy', en donde es presentador.

Sin embargo, Porcella también se refirió a su polémico pasado en el reality peruano de competencias, confesando que él y sus compañeros de trabajo llegaron a nublarse por la fama , perdiendo incluso la humildad.

"Nosotros perdimos el piso en Perú, no solo tú, sino los guerreros porque nos hicieron creer que éramos estrellas y no lo éramos. Perdimos el piso y dejamos de ser agradecidos. Teníamos popularidad, éramos celebridades, no éramos artistas", mencionó para el programa de YouTube 'Yo la hice'.