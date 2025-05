¿Retomaron su relación? Onelia Molina sorprende al llamar "mi amor" a Mario Irivarren

30/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina vuelve a acaparar los titulares de la farándula y esta vez tras llamar "mi amor" a Mario Irivarren, pese a su polémica separación luego de que se difundiera un video donde el chico reality expresaba su deseo de contactar a su expareja Vania Bludau para "cerrar ciclos".

¿Onelia y Mario Irivarren retoman su relación?

Como se recuerda, Onelia reveló hace unas semanas el fin de su romance con la popular 'Calavera Coqueta' tras verse envuelta en un escándalo por la escena protagonizada por Mario en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. En aquel momento, la odontóloga de profesión confesó que daba un paso al costado de su relación en buenos términos por su paz y bienestar emocional.

"Para mí no hay tiempos. Considero que estamos o no estamos, y actualmente no estamos. La relación se terminó, la di por terminada por mi paz, por mi tranquilidad. Esa es mi prioridad, y lo va a ser siempre", indicó a inicios de mayo en 'América Hoy'.

Sin embargo, en una transmisión en vivo en el reality 'Esto es Guerra' (EEG), Onelia Molina dejó en shock a todos en el set durante uno de los juegos del programa. Ella como Mario se encontraban con sus demás compañeros cuando de pronto ocurre una discusión.

"No respires mi amor", expresó la modelo entre risas tratando de calmar la situación y ante las miradas de sus amigos y los conductores del reality, quienes incrédulos pidieron volver a repetir la escena y escuchar claramente sus palabras.

Al descubrir que su ex lo llamó "mi amor", Mario no pudo evitar esbozar una sonrisa, lo que para sus fanáticos se interpretó como una posible señal de que los sentimientos entre ellos no ha desaparecido por completo tras el fin de su romance.

¿Onelia confirma reconciliación con Mario?

Katia Palma y Renzo Schuller deslizaron la idea de que el amor pudo haber renacido en la pareja, pero Onelia se encargó de aclarar la situación.

"Donde hubo fuego, cenizas quedan, en el aire se respira el amor", dijo Schuller, pero la modelo solo atinó a señalar que no tildó "de amor" a Mario con esas intenciones, a la vez que hacía gestos de negación frente a su expareja.

La participante de 'EEG' remarcó que solo se trató de una acción como una llamada de atención por su queja, aunque nadie de los presentes le creyó. Incluso, Mario trató de apoyar su versión alegando que la modelo era fan de la cantante Bartola, conocida por decir la frase "mi amor".

De esta manera, Onelia Molina impactó a todos en 'EEG' al llamar "mi amor" a Mario Irivarren, pese al fin de su relación. La modelo dejó a muchos preguntándose si aún hay sentimientos entre ellos.