Rosa Fuentes niega una vez más volver con Paolo Hurtado y chotea los mariachis que le envió por su cumpleaños

18/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La aún esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, celebró su cumpleaños 35 rodeada de sus amigos y familiares. Lo que la ahora empresaria no esperaba era recibir un obsequio por parte del futbolista, quien mandó al evento unos mariachis para que le entonen "las mañanitas"-

Fuertes declaraciones

Como se recuerda, han pasado casi 2 meses desde que el popular 'Caballito' fue ampayado siendo infiel junto a Jossmery Toledo. Ante ello, Rosa confesó que él intenta reconquistarla, pero ella se muestra fuerte con su decisión de estar sola.

Fuentes menciona que tiró la casa por la ventana y sin necesidad de que Hurtado le pague su celebración. Además, en el evento no estuvo el padre de sus hijos y según contó la empresaria, no hay motivo para invitarlo.

"Esto de mi cumpleaños es un tema personal y no tendría por qué estar él [...] En realidad casi todo ha sido una sorpresa para mí, yo solo quise compartir un almuerzo familiar y me sorprendieron con las decoraciones, Paolo está por su lado y este año todo corre por mi cuenta", aclaró.

Finalmente, Rosa Fuentes afirmó que la celebración con orquesta incluida fue una sorpresa hecha por su familia y amigos.

La 'Urraca' presente

Las cámaras de Magaly Medina estuvieron presentes en el cumpleaños de Fuentes luego de enterarse de la sorpresa del 'Caballito'. Sin embargo, la aún esposa del jugador se mostró segura de la decisión que dio a conocer hace un tiempo atrás.

Tras recibir el conjunto de mariachis por parte de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes no se dejó deslumbrar y afirmó que de ninguna manera volverá ahora con el padre de sus hijos:

"No, no hay forma como pareja, ahora estoy tranquila así, él está respetando mi decisión y no hay forma por el momento, nada que ver", declaró.

no obstante, eso no habría sido todo, sino que, el jugador también le habría regalado un reloj que mostró Fuentes el día que reveló el sexo de su bebé. Como respuesta, Rosa mantuvo su misma posición sobre que no existe un tipo de relación más allá que el de padres con Hurtado, pues, días atrás sostuvo en una entrevista que no volvería a retomar su romance con él, decisión que volvió a mencionar una vez más ante las cámaras de "Magaly TV La Firme".

¿Es niño o nina?

Por otro lado, Rosa Fuentes reveló que será madre de otro pequeño. Esta noticia también la compartió en su perfil oficial de Instagram.

En una historia de la mencionada red social, la empresaria compartió una fotografía que muestra una de sus manos, donde lleva un reloj y anillo: "Oficialmente, mamá de 3 niños", fue el corto texto que escribió.

Sin duda, Rosa Fuentes se muestra muy segura de su decisión y niega una vez más cualquier reconciliación con Paolo Hurtado. El 'Caballito' tendrá que hacer muchos esfuerzos por reconquistar a su aún esposa, ¿´Lo logrará?.