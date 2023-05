Cassandra recibió lujoso regalo por el Día de la Madre y no dudó en compartirlo a través de sus redes sociales

Durante la festividad por el Día de la Madre, muchos personajes de la farándula sorprendieron a sus esposas con sus presentes, siendo muestra de ello el lujoso regalo que recibió Cassandra Sánchez De La Madrid por parte de su esposo, el cantante Deyvis Orosco.

El popular 'Bomboncito de la cumbia' le entregó a la hija de Jessica Newton, un exclusivo reloj de la marca Phillip Plein, el cual fue presumido por la influencer a través de sus redes sociales.

Cassandra no dudó en mostrar mediante su cuenta de Instagram la emoción que sintió tras recibir su regalo por el Día de la Madre, es por ello que compartió un video en el que se aprecia como abre el obsequio enviado por el padre de su hijo Milan, quien en ese momento se encontraba de viaje, pero pudo llegar a tempranas horas para celebrar esta fecha tan especial junto a ella y su madre.

Además resaltó lo increíble que es su esposo para ella y que no era necesario compartir todo lo que viven.

Además, la hija de Jessica Newton, también le agradeció por haber conseguido el tan exclusivo regalo.

"You make me happy (Me haces muy feliz) @deyvisorosco, no puedo creer que encontraras este edición de PLEIN para mi", agregó.