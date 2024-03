Ruby Palomino regresó a Perú tras su paso por Viña del Mar y respaldó a Lita Pezo: "Lo hemos dado todo"

La cantante peruana Ruby Palomino retornó al Perú este 2 de marzo entre aplausos y ovaciones de sus seguidores tras haber representado al país en Viña del Mar 2024 y, a pesar de no haber logrado ganar pasado a la semifinal de la competencia aseguró que tanto ella como Lita Pezo dieron su mayor esfuerzo en el escenario.

Tras descender del avión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Ruby Palomino se mostró emocionada al ver a un grupo de personas que se le acercaron con algunas pancartas donde le expresaban todo su apoyo hacia ella y lo "orgullosos que estaban" porque nos representó en un evento de gran importancia en Latinoamérica dentro de la industria musical.

La cantante huancaína fue interceptada por la prensa y aprovechó en señalar que a pesar de no haber logrado ganar la 'Gaviota de plata' en la Competencia Folclórica, ella ya se siente una ganadora y no parará hasta ver cumplido con cada uno de sus sueños y metas trazadas en su trayectoria artística. Asimismo, afirmó que, cada vez que cantaba, el público respondía con entusiasmo, lo cual la hace sentirse satisfecha y exitosa a pesar de los resultados de la competencia.

También señaló que da todo su respaldo a Lita Pezo, quien también formó parte de la Quinta Vergara, y lamentó que a pesar de la respuesta favorable del público tanto presente en el anfiteatro chileno como virtual, no haya logrado obtener el primer puesto del certamen.

"Creo que yo como Lita lo hemos dado todo, lo hemos demostrado y nos quedamos con eso. Cada vez que yo cantaba, en Viña la gente rugía , así que yo me siento ganadora", comentó Ruby, quien interpretó el tema 'Canción para un planeta triste' en ambas galas.

Ruby Palomino también reveló de forma irónica que "le gustaría" que la cantante criolla Eva Ayllón sea su madrina artística y que apostó por la categoría del folclore, a pesar de que muchos consideran que es un ámbito complicado. A su vez, recalcó que siempre ha luchado de forma independiente para salir adelante con su talento para el canto y la pasión que pone en cada presentación.

"Yo en realidad ya le he dicho a Eva (Ayllón): 'Ya, por favor, amadríname'. Pero no, yo llevo mi carrera independiente hace muchos años y lo saben. No es fácil ser artista en nuestro país y más aún siendo artista cultural, es bien difícil. De hecho, lo decía en Chile, que es bien difícil juzgar la cultura de un país, porque la cultura es la base de la sociedad", recalcó.