Said Palao descarta la idea de tener gemelos con Alejandra Baigorria: "Imposible"

Una reciente publicación en redes sociales desató especulaciones y comentarios entre los seguidores de Alejandra Baigorria y Said Palao. La 'Gringa de Gamarra' compartió una imagen sugestiva que insinuaba su deseo de tener gemelos, pero las declaraciones del 'Samurai' despejaron cualquier duda al respecto.

Hace unos días, Alejandra Baigorria sorprendió al capturar conmovedoras imágenes de unos bebés gemelos que encontró durante su rutina de entrenamiento en Miraflores. Aprovechó la oportunidad para documentar el momento y dirigir un pedido especial a Said Palao.

"Miren lo que me encontré. ¿Será? ¿Dos de una? Ja, ja. Said Palao ¿qué dices, amor?", decía en la publicación de la hija de Verónica Alcalá.

No obstante, poco después, Alejandra Baigorria publicó otro video en el que hizo una significativa aclaración.

"Sí, yo sé cuáles van a ser los titulares de lo que acabo de postear de los gemelos. Alejandra, la intensa, Alejandra obliga a Said, Alejandra lo presiona, Alejandra le pone la pistola en la cabeza, Alejandra (...) no sé qué. Pongan los titulares, amigos, mientras yo sigo acá facturando un beso, bye ¡Suerte!", expresó Baigorria.

En una entrevista reciente en 'América Espectáculos', Said Palao negó rotundamente la posibilidad de tener gemelos con Alejandra Baigorria.

Explicó que aunque ella jugó con la idea en redes sociales, la realidad de criar gemelos implica una doble responsabilidad que actualmente no está en sus planes prioritarios.

"Lo hizo de broma, no creo que quiera tener gemelos. Dos en uno no, imposible", señaló Said Palao en un inicio.